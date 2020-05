De Apple Store-app is bijgewerkt met een donkere modus. Apple is relatief laat met het toevoegen van deze functie in haar eigen app.

Nu de Apple Stores nog altijd gesloten zijn, zit een bezoekje aan de fysieke winkel er nog niet in. Wil je een product in levenden lijve bekijken, dan moet je dus uitwijken naar een Apple Premium Reseller, zoals Amac en de MediaMarkt. Weet je al precies wat je wil hebben, dan kan je natuurlijk ook terecht bij de online Apple Store. De Apple Store-app die Apple daarvoor heeft is nu in de avond een stuk prettige in het gebruik, want met de dark mode is bijna alles een stuk rustiger aan je ogen. Dat shopt net wat prettiger bij het kopen van je nieuwe iPhone.



Apple Store-app met dark mode

De donkere modus in de Apple Store-app past zich aan aan je systeeminstelling. Dat betekent dat de app donker wordt zodra je iPhone op dark mode ingesteld staat. Er is dus geen aparte instelling in de app om handmatig de donkere modus in te schakelen. De app gebruikt een mix van zwart en donkergrijs, om verschillende onderdelen van elkaar te kunnen onderscheiden.

Toch zet de app niet alles in het donker neer. Bepaalde onderdelen die bewust wit zijn, zijn dat met de donkere modus nog steeds. Dat geldt bijvoorbeeld voor bijna de gehele iPhone 11-pagina. Het kan daardoor soms wat schrikken zijn als je tijdens het virtuele winkelen ineens een felle witte pagina tegen komt.

De Apple Store-app is één van de laatste apps van Apple zelf die is bijgewerkt voor de donkere modus. Er zijn nog wat andere kleinere apps waar de donkere modus ontbreekt, zoals de AirPort-app voor het instellen van de routers. Onlangs werd wel al de Apple Support-app vernieuwd met een donkere modus en meer.

Bekijk ook Apple Support-app vernieuwd: persoonlijker en met dark mode Apple heeft een grote update voor de Apple Support-app uitgebracht. De nieuwe versie is persoonlijker en biedt ondersteuning voor de donkere modus. De app begeleidt je stap voor stap met problemen.

