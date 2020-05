KPN en Ziggo zijn de twee grootste providers als het gaat om vast internet en televisie. Beide aanbieders hebben een eigen app waarmee je op de iPhone en iPad televisie kan kijken. De iPad-versie heeft nu een handige update gekregen met picture-in-picture, terwijl er ook verbeteringen zijn voor de Chromecast. Maar hoe zit het nu met AirPlay en een Apple TV-app van KPN?



KPN Interactieve TV-app met picture-in-picture

Tijdens het afspelen van een video op de iPad zie je in de rechter bovenhoek een nieuwe knop. Met picture-in-picture op de iPad speel je een video in de hoek van het scherm af, terwijl je een andere app kunt blijven gebruiken. Ziggo voegde deze functie al in 2017 toe, maar KPN komt hier nu pas mee op de proppen. Het kan een handige toevoeging zijn voor het multitasken op de iPad, zeker in combinatie met een grote iPad Pro.

Een andere verbetering is dat je bij het streamen naar een Chromecast nu makkelijker dertig seconden terug en vooruit kan spoelen. Dit kon al als je kijkt op de iPhone of iPad zelf, maar bij het streamen naar je televisie met een Chromecast is dat nu ook mogelijk.

KPN iTV-app nog steeds zonder AirPlay en Apple TV-app

Als je de hoop had dat de nieuwste update meteen ook ondersteuning toevoegt voor AirPlay, dan moeten we je helaas teleurstellen. Streamen naar een televisie is nog steeds alleen mogelijk via Chromecast. Er zit geen AirPlay-knop in de KPN iTV-app en zelfs via AirPlay Mirroring is het niet mogelijk om het beeld door te sturen naar een Apple TV of met AirPlay uitgeruste televisie. Op het forum van KPN zijn meerdere verzoeken van gebruikers gepost, maar daar lijkt KPN nog geen gehoor aan te willen geven.

Hetzelfde geldt voor een echte Apple TV-app van KPN. KPN heeft onlangs wel al een Smart TV-app uitgebracht voor enkele Samsung- en LG-tv’s, maar voor de Apple TV ontbreekt deze nog. Volgens een forum-medewerker wordt er gekeken naar de mogelijkheden, maar is er nog niks concreets te melden. Toch lijkt er wel iets van goed nieuws aan te komen.

Op deze pagina over de KPN iTV-app (die ironisch genoeg “Kijk waar en wanneer je wilt” heet), staat een korte opmerking over kijken via een Apple TV. Op de pagina staat het volgende:

Kijk je graag op het grote scherm en heb je een Apple TV? Dan komt er binnenkort wat leuks aan.. πŸ˜‰

Of dit betekent dat AirPlay binnenkort toegevoegd wordt of dat er een officiele Apple TV-app van KPN komt, is nog onduidelijk. Wij hebben navraag gedaan bij KPN wat de plannen zijn met betrekking tot AirPlay en een Apple TV-app, maar hebben nog geen reactie mogen ontvangen. Zodra we meer horen, werken we dit artikel bij.

Inmiddels gaat Ziggo met klanten de Apple TV-app testen. Een woordvoerder bevestigde ons dat dit binnenkort van start gaat.