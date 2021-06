Alles over Apple Premium Resellers: wat is een APR en wat is het verschil met Apple Autorized Resellers, Apple Stores en de Apple Shops die je bij grote elektronicawinkels vindt? We leggen uit welke APR's er zijn in Nederland en België en aan welke richtlijnen ze moeten voldoen.

Alles over Apple Premium Resellers (APR’s)

Apple-producten kun je op verschillende plekken kopen, waaronder de Apple Premium Reseller. In Nederland zijn er doorgaans drie soorten verkooppunten:

Apple Stores

Apple Premium Resellers (APR)

Apple Authorized Resellers

Op deze uitleg over Apple Premium Resellers leggen we uit wat een APR is en wat de verschillen zijn met een Apple Authorized Reseller, de Apple Stores en de kleinere Apple-shops die je in de grote elektronicawinkels vindt.

Wat is een Apple Premium Reseller (APR)?

Een Apple Premium Reseller (APR) verkoopt alleen Apple-producten en merken die door Apple zijn goedgekeurd. Voor een APR gelden veel strengere eisen, bijvoorbeeld wat de inrichting van de winkels en de training van de medewerkers betreft. Medewerkers van een APR beschikken doorgaans over betere kennis van Apple-producten dan de gangbare elektronicawinkels. APR’s zijn zelfstandige ondernemers en winkelketens die Apple-producten mogen verkopen als ze aan strenge voorwaarden voldoen. APR’s vervullen vooral een regiofunctie: in regio’s waar nog geen Apple Store te vinden is zijn de APR’s de meest voor de hand liggende plek om je Apple-producten te kopen, bijvoorbeeld in de noordelijke, oostelijke en zuidelijke provincies van Nederland. Veel mensen zien dit als de ‘Apple Store’ maar in feite gaat het om zelfstandige winkels. Daarnaast verzorgen ze door Apple gecertificeerde cursussen waarin allerlei aspecten van de Mac, iPhone en iPad aan de orde komen.

Apple omschrijft het zelf als volgt op de website:

Apple Premium Resellers zijn erkend door Apple en leveren uitstekende klantenservice met speciale aandacht voor oplossingen, service en ondersteuning voor Apple.

Apple Premium Resellers in Nederland en België

De bekendste APR in Nederland is Amac. Andere bekende namen zijn iCentre, ivizi en Xando, maar die winkels zijn in respectievelijk 2017, 2019 en 2021 overgenomen door Amac. In België kun je terecht bij Switch en Lab9 en voorheen Easy-m, Abelsys en Mac Line. De APR’s hanteren vaak dezelfde adviesprijzen als in de Apple Store. Wil je goedkoper uit zijn, dan ben je beter af bij een Apple Authorized Reseller of een ander verkooppunt van Apple-producten.

Je kunt de dichtsbijzijnde APR zoeken via de website van Apple (klik op het vakje Verkoop).

Verschil APR en Apple Store

De Apple Store is een winkel die door Apple zelf wordt beheerd, het is dus geen zelfstandige winkelier. De officiële Nederlandse Apple Stores zijn te vinden in Amsterdam, Haarlem en Den Haag. De enige Belgische Apple Store bevindt zich in Brussel. In iedere Apple Store is een Genius Bar aanwezig, waar je terecht kunt met vragen en problemen. In de Apple Stores betaal je de officiële prijzen voor producten, zoals je ook op de Apple-website aantreft. Er is daarom weinig kans op koopjes.

Dit zijn de verschillen tussen een APR en de Apple Stores:

Apple Stores zijn winkels van Apple zelf. APR’s zijn zelfstandige met goedkeuring van Apple.

Medewerkers bij de Apple Store zijn in dienst bij Apple. Verkopers bij APR’s worden alleen getraind door Apple.

APR’s vind je op veel meer locaties in heel Nederland. Van de Apple Store zijn maar drie vestigingen (allemaal in de Randstad).

De levertijden van nieuwe producten is over het algemeen korter bij de Apple Store dan APR’s. Het is bij Apple Premium Resellers vaak onduidelijk wanneer nieuwe producten geleverd worden, ook omdat ze minder voorraad krijgen.

De twee hebben ook veel overeenkomsten. Je kan bij beide terecht voor reparaties, waarbij in alle gevallen gebruikgemaakt wordt van originele onderdelen en het personeel door Apple getraind is. Ook de prijzen zijn doorgaans hetzelfde, al kunnen APR’s wel kortingsacties bieden (zoals de iDays).

Verschil APR en Apple Shops

In winkels zoals Media Markt, Saturn, FNAC en BCC vind je soms ook een shop-in-shop of een verkoophoek voor Apple-producten. Dit zijn winkels van Apple in andere winkels, dus het zijn geen zelfstandige ondernemers. Apple beschrijft het zelf als volgt:

Apple Shops zijn door Apple ontworpen verkooppunten binnen winkels van bepaalde Apple-resellers en overige winkels. Op veel locaties zijn Apple Solutions Consultants werkzaam. Dit zijn speciaal opgeleide Apple-werknemers die u kunnen helpen bij het kiezen van de beste oplossing.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen APR’s en Apple Shops:

APR’s bieden een ruimer assortiment. Apple Shops bieden vaak alleen de populairste apparaten.

APR’s verkopen ook producten (voornamelijk accessoires) van andere merken, zoals Philips Hue, Eve en Belkin. Apple Shops verkopen voornamelijk Apple’s eigen apparaten en accessoires zoals hoesjes en kabels.

Apple Shops zijn door Apple ontwikkeld, terwijl APR’s zich moeten houden aan richtlijnen van Apple.

Bij APR’s kun je vaak terecht voor officiële reparaties. Apple Shops verkopen alleen producten.

Bij beide verkooppunten krijg je dezelfde producten voor vaak dezelfde prijs. Ook zaken als garantie zijn bij beide winkels hetzelfde, al kunnen Apple Shops geen reparaties uitvoeren.

Wat is een Apple Authorized Reseller?

Apple Authorized Resellers lijken erg op APR’s, maar er is een duidelijk verschil. Een Apple Autorized Reseller (AAR) kan ook producten van allerlei andere merken verkopen, zoals Microsoft en Samsung. Als je een AAR binnenstapt kun je een of twee gespecialiseerde Apple-verkopers aantreffen, maar dit is slechts één van de activiteiten. Bij een APR vind je alleen Macs, iPhones, iPads en de bijbehorende accessoires terwijl je bij een AAR ook Android-smartphones en Windows-laptops kunt aantreffen. De kennis van Apple-producten is vaak iets minder, maar daar staat wel een ander voordeel tegenover: de AAR’s geven vaak betere kortingen.

Kortom: wil je de nieuwste producten bekijken en aanschaffen of wil je verkoopadvies van iemand die veel verstand van Apple-producten heeft, dan ben je beter af in de Apple Store of bij de APR in jouw regio. Zoek je korting en gaat het niet om de allernieuwste producten, dan ben je beter af bij AAR’s.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen een Apple Authorized Reseller (AAR) en Apple Premium Reseller (APR):

Een AAR verkoopt ook producten (zoals smartphones en computers) van andere merken dan Apple. Bij APR’s vind je naast Apple-producten alleen geschikte accessoires van andere merken.

APR’s hebben meer gespecialiseerd personeel en een wat ruimer aanbod van Apple-producten, terwijl AAR’s maar enkele Apple-experts hebben.

AAR’s leveren vaak betere kortingen, omdat zij minder afhankelijk zijn van de verkoop van Apple-producten.

Naast de Apple Premium Resellers heeft Apple ook nog een netwerk van Apple Authorised Service Providers: