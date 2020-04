In november 2016 bracht Apple de eerste versie van de Apple Support-app uit. Nederland was daarbij een proefland, want de app verscheen exclusief in de Nederlandse App Store. In de jaren daarna is de app twee keer flink vernieuwd met een opgefrist design, maar nu is de navigatie van de app helemaal omgegooid. Je eigen Apple-producten staan nu centraal en je bekijkt apparaatdetails zoals serienummer en garantie.



Apple Support-app vernieuwd

De Apple Support-app bestaat nu uit één scherm met een overzicht van al jouw apparaten. Voorheen bestond de app uit drie tabbladen. Zo was er een Ontdek-pagina waar je allerlei algemene supportartikelen kon vinden. In plaats daarvan is de app nu helemaal op jouw verzameling Apple-apparaten afgestemd. Heb je een probleem met een Apple-product, dan kies je vanuit de Producten-pagina het desbetreffende apparaat en het onderwerp voor het probleem. Bij elk probleem toont de app de beste opties om tot een oplossing te komen. Je kan via de app bellen en bij sommige onderwerpen is ook een chatoptie beschikbaar.

Ook nieuw is dat de app weet op welke diensten je geabonneerd bent. Onder het kopje Mijn services kan je snel hulp zoeken als je bijvoorbeeld een probleem hebt met Apple Music of Apple TV+. Overige onderwerpen vind je onder het kopje Meer producten. Denk aan AirPods, Apple Pay en de App Store. Bovendien kan je binnen elk onderwerp de zoekfunctie gebruiken om sneller te vinden wat je zoekt. De app biedt ook snelkoppelingen naar functies in de Instellingen-app en je kan bijvoorbeeld je betalingsmethoden voor Apple Music wijzigen. Alle schermen van de app zijn ook geschikt voor de donkere modus.

Je kan de app nog steeds gebruiken om een afspraak te maken bij de Apple Store of een erkende serviceprovider. Nu de fysieke Apple Stores voorlopig nog dicht zijn, is de vernieuwde Apple Support-app een handig startpunt voor een probleem. Lees ook in onze tip hoe je contact op kan nemen met Apple Support.