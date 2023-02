Of Apple iets met dergelijke patenten gaat doen, is nog maar de vraag. Maar Apple heeft er wel over nagedacht en het idee vastgelegd voor toekomstig gebruik. Volgens het patent kan Siri namens jou de telefoon op pakken, een telefoongesprek starten en afspraken maken. Ook kan Siri verschillende voicemailberichten afspelen, afhankelijk van de beller. “Telefonie is al lang een fundamentele technologie voor communicatie”, aldus Apple. “Recente ontwikkelingen op het gebied van digitale assistenten hebben ervoor gezorgd dat de interactie tussen mensen en apparaten is verbeterd. Maar het volledige potentieel is nog niet benut.” Of Siri hier slim genoeg voor is? Dat valt nog af te wachten.



Apple’s patent beschrijft hoe je Siri opdracht zou kunnen geven om te bellen. Ook zou Siri zich in een telefoongesprek kunnen mengen. Vraagt iemand bijvoorbeeld “Weet iemand hoe laat The Pizza Place open is?”, dan stelt Siri voor om het antwoord op te zoeken. Vraag je je af of een bepaald woord wel bestaat, dan kan Siri het opzoeken en in je oor fluisteren. Of Siri ook voor de andere gespreksgenoten hoorbaar is, blijkt niet goed uit het patent

Vertrouwde contacten: hoog, medium of laag

In het geval dat je niet graag telefoongesprekken opneemt, kan Siri vervelende bellers te woord staan. Herkent Siri de beller, omdat deze in je contactenlijst staat, kan het antwoord daarop worden afgestemd. Is het een onbekende beller of een callcenter, dan kan Siri ophangen of zeggen dat je niet beschikbaar bent. De assistent kijkt echter niet alleen in je contactenlijst. Met stemherkenning kan Siri ook een bepaalde persoon herkennen, als je daar toestemming voor hebt gegeven. Dit kunnen bijvoorbeeld gezinsleden en andere nauwe contacten zijn. Deze personen krijgen het vertrouwensniveau ‘hoog’, terwijl anderen het vertrouwensniveau ‘medium’ krijgen. Ook kunnen er groepen zoals ‘familie’ en ‘VIP’ worden gemaakt. Bel je elke dag met een bepaalde persoon, dan geeft Siri deze een ‘hoog’ vertrouwensniveau. Anderen kunnen op een zwarte lijst komen, zodat ze worden geblokkeerd.

Dit kan natuurlijk ook wel eens misgaan, maar ook daar heeft Apple aan gedacht. Als je partner belt krijgt deze te horen dat je naar een sollicitatie bent, terwijl je baas te horen krijgt dat je “in een meeting zit”.

De vraag is: heb jij genoeg vertrouwen in Siri, om dat aan de assistent over te laten? Google demonstreerde ooit de functie Duplex, waarmee je afspraken bij restaurant en kappers kunt laten boeken door een kunstmatig intelligente assistent. Dat bleek geen succes: mensen laten dit soort simpele afspraken liever niet aan een computer over en de restaurants waren er ook niet enthousiast over de robocalls.

Apple geeft dan ook toe dat hedendaagse digitale assistenten nog niet goed in staat zijn om inkomende en uitgaande telefoontjes af te handelen, namens een gebruiker. Maar met de snelle ontwikkelingen van de afgelopen tijd komt het wel dichterbij.

Nederlands tintje

In de afbeeldingen van Apple’s patent wordt het boeken van een restauranttafeltje ook genoemd. Je zou dan kunnen zeggen: “Hé Siri, boek een tafel voor twee bij een pizzarestaurant in de buurt op dinsdagavond” en de assistent regelt het voor je. Vijf Apple-medewerkers worden genoemd als uitvinders van het patent, waaronder de Nederlander Marcel van Os, die een grote rol speelde bij de eerste iPhone en nog steeds bij Apple werkt als senior interface designer.

Restaurants reserveren met Siri kan nu al wel, maar het werkt dan op een iets andere manier.