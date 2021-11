Sommige bezitters van een 16-inch MacBook Pro klagen dat ze problemen hebben met opladen via MagSafe 3, de nieuwe magnetische oplader. Het probleem doet zich vooral voor als de MacBook gesloten is.

MacBook Pro MagSafe-probleem

MagSafe 3 is de nieuwe magnetische aansluiting op de MacBook Pro 2021. Daarmee is de geliefde aansluiting terug, die voorkomt dat je laptop van tafel valt bij struikelen over het snoer. Helemaal probleemloos lijkt het echter niet. Bij sommige modellen van de 16-inch MacBook Pro lukt het opladen via de MagSafe-connector niet. Een lange discussie op Reddit maakt duidelijk dat er veel meer mensen met het probleem zitten.



Als de 16-inch MacBook Pro dichtgeklapt is en niet in gebruik is, zou het opladen via MagSafe niet werken. In plaats van groen wordt het lampje oranje en laadt niet. Sommige mensen hebben contact opgenomen met Apple Support om een oplossing te vinden. Eén persoon kreeg een vervangende laptop, anderen waren minder gelukkig. Het zou mogelijk een firmware-probleem kunnen zijn. Een supportpagina bij Apple legt uit welke stappen je kunt nemen als het opladen niet goed werkt, maar dit blijkt voor de getroffen gebruikers niet de oplossing te brengen. Het tijdelijk in herstelmodus zetten van de MacBook loste het probleem slechts voor korte tijd op.

Een video op Reddit laat zien dat het lampje bij een gesloten MacBook herhaaldelijk oranje knippert en het macOS-oplaadgeluid laat horen. Normaal moet het lampje continu oranje branden tijdens het opladen. Is de accu vol, dan is het lampje groen. Gelukkig heeft niet iedereen het probleem.

Wat te doen?

Mocht je hier last van hebben dan zou je de reactie van Apple kunnen afwachten. Het bedrijf zou bezig zijn met een onderzoek om te kijken waaraan het ligt.

In de tussentijd raadt Apple aan om de MacBook op een andere wijze op te laden. Daarbij heb je drie opties:

Opladen met de klep open.

Opladen in slaapmodus.

MagSafe-kabel aansluiten voordat je je MacBook uit zet.

Je zou ook zelf contact met Apple Support op kunnen nemen, als je genoeg tijd en geduld hebt om diagnostische tests en dergelijke uit te zitten.

Een ander probleem dat hier los van staat, is dat mensen problemen hebben met externe beeldschermen in combinatie met macOS Monterey. De externe schermen worden niet geactiveerd als je de klep van een MacBook Pro opent of sluit. Ook dit probleem doet zich bij bepaalde personen voor en niet bij allemaal.