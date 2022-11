Apple wil een poging doen om de uitzendrechten van de Eredivisie in handen te krijgen. Dit meldt sportmarketeer Chris Woerts in het SBS-programma De Oranjewinter . Ook Ziggo zou interesse hebben.

‘Apple wil uitzendrechten van Eredivisie’

Apple heeft al een 10-jarige deal gesloten om het Amerikaanse Major League Soccer uit te mogen zenden via een betaald abonnement. Daar zou nu de Eredivisie bij kunnen komen. Woerts meldt verder dat Amazon en Netflix interesse hebben in de Nederlandse voetbalcompetitie. En daarnaast zijn er nog meer kapers op de kust. Ziggo zou de rol van ESPN willen overnemen en wil in 2025 niet alleen de Europese wedstrijden, maar ook alle Eredivisie-dueals uitzenden, aldus de voetbalmarketeer. Bij ESPN hebben 1,2 miljoen abonnees duidelijk gemaakt dat mensen bereid zijn om voor Eredivisie-voetbal te betalen. Een deal zou minimaal 150 tot 200 miljoen euro per jaar kunnen opbrengen.



Ziggo kocht onlangs nog de uitzendrechten voor de Champions League, Europa League en Conference League. Deze zijn tussen 2024 en 2027 te zien bij Ziggo . Kijkend naar de MLS-deal die Apple voor het Amerikaanse voetbal sloot zitten er wel wat haken en ogen aan Eredivisie kijken bij Apple. Je moet dit doen via de Apple TV -app en hebt een speciaal abonnement nodig (een zogenaamde MLS Season Pass), waar extra kosten aan zitten. Sommige wedstrijden zijn gratis te kijken. Vanaf 1 februari kun je de MLS-wedstrijden kijken voor $15 per maand of $99 voor het gehele seizoen. Als Apple TV+ -abonnee krijg je een korting, namelijk $13 per maand of $70 per seizoen.

Bekijk ook Live voetbal kijken op je iPhone, iPad en Apple TV Voetbal kijken op je iPhone, iPad en Apple TV kan via allerlei apps. In dit overzicht zetten we alle opties voor je op een rijtje: welke voetbalcompetitie vind je bij welke aanbieder? En hoe combineer je het beste de diverse abonnementen om voetbal te kijken bij Viaplay Ziggo Sport, ESPN en dergelijke?

Apple koopt een voetbalteam?

Onlangs ging ook nog het gerucht dat Tim Cook plannen had om Manchester United te kopen, een van de meest succesvolle voetbalteams in het Verenigd Koninkrijk. De roddelkrant Daily Star beweerde dat Apple van plan was om 6,9 miljard dollar neer te tellen voor het Premier League-voetbalteam, tevens het team waar David Beckham bekendheid kreeg. Apple zou verder de kosten van een nieuw stadion willen dragen. Het huidige legendarische stadion Old Trafford is aan een renovatie toe en er wordt nu getwijfeld tussen opknappen of een nieuw stadion bouwen. Het zou de eerste keer zijn dat Apple een sportteam koopt. Eerlijk gezegd houden wij nog even een slag om de arm.

In hoeverre de interesse van Apple in de Eredivisie-wedstrijden reëel is, is ook nog zeer de vraag. Alles over live voetbal kijken (ook de Eredivisie) lees je in onze round-up van handige apps.