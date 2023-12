In een nieuw interview bespreekt Apple hoe ze van de een high-end gamesplatform wil maken. Raymond Wong sprak met marketingmanagers Gordon Keppel en Leland Martin en er staan daadwerkelijk wel wat interessante punten in.

Interviews met kopstukken van Apple blijven vaak wat op de vlakte. Dat was onlangs nog te zien bij het interview dat hardwarebazen Johny Srouji and John Ternus gaven aan CNBC. Veel verder dan wat algemeenheden over de groeiende chipbusiness van Apple, kwamen ze niet. De vraag welke impact het weglopen van talent heeft, kapten ze snel af door te zeggen dat er niet over juridische zaken gesproken kan worden. Het interview van Raymond Wong over Apple’s plannen om van de Mac een hoogwaardig gamesplatform te maken, is wat dat betreft een stuk interessanter. Er vinden geen baanbrekende onthullingen plaats, maar Apple-medewerkers Gordon Keppel en Leland Martin zetten wel op een rijtje wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest die ervoor zorgen dat Apple nu volop inzet op games.

High-end games mogelijk dankzij Apple Silicon

Eén van de belangrijkste redenen dat gamen op de Mac de afgelopen jaren is verbeterd, is de overstap van Intel-processors naar Apple Silicon, waardoor MacBooks meer prestaties per Watt leveren dan de concurrentie. Bovendien zijn de nieuwste M3-chips voor de Mac voorzien van hardwareversnelde ray tracing en mesh shading voor een betere grafische rendering, wat met name gunstig is voor high-end AAA-games. “Apple Silicon heeft onze mainstream systemen, die met M1, M2 en nu met M3 een enorme grafische boost hebben gekregen, ingrijpend veranderd”, aldus Keppel. Apple Silicon zorgt er ook voor dat de Mac nu dezelfde onderliggende hardwarearchitectuur heeft als de iPhone en iPad, wat het ontwikkelproces vereenvoudigt.

Assassins Creed Mirage komt in 2024 naar de Mac.

Uniform gameplatform voor alle devices

“Als je kijkt naar de Mac line-up van een paar jaar geleden, was er een mix van zowel geïntegreerde als discrete GPU’s”, vult Martin aan. “Dat zorgt voor complexiteit als je games ontwikkelt. Je moet namelijk rekening houden met verschillende hardwaremogelijkheden. Vandaag de dag hebben we dat volledig geëlimineerd met Apple Silicon, waardoor er nu een uniform gamesplatform is voor iPhone, iPad en Mac.”

Als een game eenmaal is ontworpen voor één platform, dan is het een eenvoudig proces om het naar de andere twee platforms te brengen. We zagen dit gebeuren met games als Resident Evil Village, die eerst op Mac werden uitgebracht en daarna op de iPhone en iPad.” Een nieuwe technologie in de M3-chips is Dynamic Caching, waarmee de GPU het geheugengebruik realtime kan toewijzen. Apple zegt dat dit de prestaties van de GPU aanzienlijk verbetert voor veeleisende apps en games.

Ook aan de softwarekant heeft Apple verbeteringen doorgevoerd voor gaming. macOS Sonoma heeft een nieuwe Game Mode die tijdelijk voorrang geeft aan CPU- en GPU-prestaties voor gamen. Deze gamemodus zorgt er ook voor dat AirPods audio sneller doorgeven en dat de latentie van Bluetooth-gamecontrollers wordt verminderd.

Nieuwe gametitels die tijdens WWDC 2023 werden genoemd.

Toolkit om sneller te werken

Maar er is meer. Eerder dit jaar heeft Apple een nieuwe toolkit uitgebracht die het voor gameontwikkelaars makkelijker maakt om Windows-games te porten naar de Mac. De toolkit biedt een emulatieomgeving waarmee ontwikkelaars hun bestaande Windows-game op de Mac kunnen draaien, zonder wijzigingen uit te voeren. Ze kunnen dan snel bepalen hoe goed hun game het op de Mac zou doen, voordat ze bezig gaan met het aanpassen van code. Gamestudio’s zoals Kojima Productions en Annapurna Interactive Games zijn er al mee aan de slag gegaan en melden dat het veel tijd bespaart.

De eerste resultaten van al die inspanningen zijn nu al te zien. Er zijn dit jaar meerdere indrukwekkende games voor de Mac verschenen, waaronder een Resident Evil 4-remake, Resident Evil Village, Stray en Baldur’s Gate 3. Death Stranding Director’s Cut en Assassin’s Creed Mirage komen er binnenkort aan.

Het volledige interview is hier te vinden.