De laatste tijd worden over en weer handelstarieven ingesteld tussen de VS en China, een van de landen waar Apple veel iPhones produceert. Het prijskaartje dat hieraan hangt, is niet mals.

Apple maakt zich geen zorgen over de mogelijke impact van Amerikaanse importheffingen die de afgelopen tijd veelvuldig de ronde doen in het nieuws. Dat zei CEO Tim Cook tijdens de toelichting op de nieuwe kwartaalcijfers van het Apple. Volgens Cook heeft Apple een strategie waarmee het bedrijf goede resultaten blijft leveren, ongeacht wat er met tarieven gebeurt.

Importheffingen in aantocht, maar Apple blijft kalm

De Amerikaanse overheid voert nieuwe importheffingen in op Chinese producten en dat raakt ook Apple. Hoewel een groot deel van de iPhone-productie nog altijd in China plaatsvindt, maakt Apple zich opvallend weinig zorgen. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers legde CEO Tim Cook uit dat Apple al jaren bezig is met het spreiden van de productie over meerdere landen. Daardoor is het risico op grote verstoringen beperkt gebleven.

De afgelopen jaren heeft Apple stevig ingezet op het verplaatsen van de productie naar andere landen, zoals India en Vietnam. Cook benadrukte dat het bedrijf “al geruime tijd bezig is met het spreiden van de productieketen”. Deze spreiding moet Apple beschermen tegen plotselinge verstoringen in één specifiek land. Het is volgens hem een langetermijnstrategie, bedoeld om veerkracht in te bouwen in het wereldwijde productieproces.

Kostenpost van $ 900 miljoen, maar consument wordt gespaard

Cook gaf aan dat de nieuwe tarieven Apple naar verwachting zo’n $ 900 miljoen zullen kosten, vooral omdat het bedrijf deze verhoging niet direct wil doorberekenen aan klanten. In plaats daarvan neemt Apple de kosten voorlopig voor eigen rekening, om de prijzen voor consumenten stabiel te houden. Volgens Cook is dit een bewuste keuze om de klant centraal te blijven stellen, ondanks geopolitieke spanningen.

Het is echter niet gezegd dat Apple blijft absorberen. Mocht het de spuigaten uitlopen, dan kan Apple alsnog aan de prijzen sleutelen. Importheffingen buiten Europa kunnen alsnog impact hebben op de Nederlandse prijskaartjes. In de situatie waarin Apple kosten moet drukken, is het de verwachting dat dit effect heeft op alle landen waar Apple verkoopt.

Positieve kwartaalcijfers ondanks uitdagingen

Apple rapporteerde over het tweede fiscale kwartaal van 2025 een omzet van $ 95,4 miljard: een stijging van 5% vergeleken met een jaar eerder. De iPhone deed het licht beter dan vorig jaar: de omzet groeide van $ 46,0 miljard naar $ 46,8 miljard, wat neerkomt op 1.9%.

De groei werd ook gedragen door de dienstenafdeling, die een recordomzet van $ 26,6 miljard behaalde, wat een groei is van 11,9%. Diensten zoals iCloud, Apple Music en de App Store worden daarmee een steeds belangrijker onderdeel van Apple’s verdienmodel.

