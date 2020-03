In Nederland gaat ook ABN AMRO Apple Pay creditcards ondersteunen. Dat er ondersteuning voor creditcards komt, was al veel langer bekend. ING en Rabobank bevestigden weken geleden al dat ze ermee bezig waren en bunq biedt met de Travel Card al min of meer een creditcard aan. Via Apple heeft iCulture nu te horen gekregen dat ook ABN AMRO van de partij is. Daarnaast wordt gekeken naar betalen in het OV met Apple Pay.

Apple Pay creditcards binnenkort ook bij ABN AMRO

Tijdens een briefing over Apple Pay kreeg iCulture te horen wat de plannen zijn omtrent de uitrol. Waarschijnlijk zal het nog voor de zomer mogelijk zijn om je creditcard op te nemen in Apple Pay bij de drie grote banken. Bij andere aanbieders is het al langer mogelijk.

De plannen komen voor ons niet helemaal uit de lucht vallen, want we berichtten al in december 2019 dat in de code van de ING-app ondersteuning voor creditcards was toegevoegd. Toen we hierover navraag deden bij ING, liet woordvoerster Eva Hersbach laat ons weten dat de bank inderdaad bezig is met de creditcard. Eerder dit voorjaar zei Roel Popping van ING in een interview met iCulture ook al dat het in de pijplijn zat. Bij ING kan de introductie niet lang meer op zich laten wachten; mogelijk nog voor de zomer.



Ook Rabobank had al eerder bevestigd dat Apple Pay voor creditcards eraan zat te komen. In een interview vertelde Alexander Zwart van de Rabobank ons onlangs:

Daar wordt aan gewerkt. We gaan ook zeker de creditcard doen, maar een planning kunnen we nog niet geven.

Rabobank maakte in de voorwaarden al enkele maanden geleden bij de start van Apple Pay melding van Apple Pay-creditcards, dus ook daar kan de introductie niet lang op zich laten wachten.

Tot nu toe kon je alleen normale (Maestro-)pinpassen toevoegen aan Apple Pay, de zogenaamde debitcards. Via (veelal buitenlandse) partijen als N26 was het wel mogelijk om (prepaid) creditcards te koppelen. Daarnaast was er sinds kort de mogelijkheid om via Curve je creditcards te koppelen, ook die van ING en ABN AMRO. Curve is een van oorsprong Britse partij die debit Mastercards uitgeeft. Het idee van Curve is dat je één app hebt waar je al je creditcards aan kan koppelen. Dat is dus vooral handig als je van meerdere banken en kaartvertrekkers een creditcard hebt, want met Curve hoef je deze dan niet meer allemaal bij je te hebben.

Het gebruik van Apple Pay-creditcards kan handig zijn als je op vakantie bent, bijvoorbeeld in de VS of andere landen waar Maestro niet wordt geaccepteerd. Je kunt dan wel met je Apple Pay proberen te betalen, maar de kaart wordt niet herkend. Omgekeerd werken Nederlandse betaalterminals vaak niet met creditcards. Door beide type kaarten (debit en credit) toe te voegen kun je straks wereldwijd met Apple Pay betalen, door gemakkelijk van kaart te wisselen: pinpas of creditcard, afhankelijk van het land.

Daarbij hebben we meteen een verzoeknummer bij Apple neergelegd: we zouden graag zien dat het makkelijker wordt om op de iPhone tussen verschillende kaarten te wisselen. Op de Apple Watch lukt dat al heel eenvoudig door te swipen, maar op de iPhone niet. Verder zou het handig zijn om onderscheid te zien tussen verschillende (ING-)passen, bijvoorbeeld door ze een naam te geven. Zo kun je gemakkelijker onderscheid maken tussen je zakelijke en privé passen, die nu allemaal identiek eruit zien.

Dat er in Nederland aanvankelijk alleen ondersteuning is geboden voor Maestro-passen, heeft er volgens Apple mee te maken dat dit de meestgebruikte betaalmethode is. Die lokale gewoonten zijn ook de reden waarom de Apple Card-creditcard nog niet in Nederland en in andere Europese landen is. In de VS kon Apple er daadwerkelijk een probleem mee oplossen (namelijk onveilige passen met magneetstrips) terwijl we in Europa al jarenlang de veel veiliger passen met chip gebruiken. Momenteel zou 85 procent van de Nederlandse betaalpassen die in omloop zijn, geschikt zijn voor Apple Pay. Enkele kleinere banken zijn nog in onderhandeling, maar daarbij gaat het om kleinere aantallen. Om dezelfde reden is Apple nog niet snel met het invoeren van Apple Pay Cash. In ons land is het gemakkelijk om onderling geld over te maken naar vrienden, maar in de VS hebben gebruikers te maken met duizenden banken.

Apple Pay komt naar het openbaar vervoer

Eén grote wens bij huidige gebruikers, is dat er ook Transit-functies worden ondersteund, zoals al in sommige landen is. Je kunt dan inchecken in het openbaar vervoer, zonder dat je een OV-chipkaart in de hand hoeft te hebben. Apple is in Europa in gesprek met diverse aanbieders van openbaar vervoer en verwacht dat de mogelijkheid binnenkort breder beschikbaar komt in Europese landen. Of Nederland ook daarbij zit is onzeker, omdat er nog gewerkt wordt aan een nieuw systeem voor OV-betalingen.

Een stap verder gaat Express Transit. Dit is een speciale functie van Apple Pay, waardoor het in- en uitchecken een stuk sneller gaat én zelfs werkt als de batterij van je iPhone leeg is. Dit is al uitgerold in Londen en hopelijk komt het binnenkort ook naar Nederland. Maar daar kon Apple nog geen specifieke details over geven. Wij vroegen in december 2019 al aan Gerbrant Corbee van Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven wat de plannen zijn voor het ondersteunen van Apple Pay. Meer daarover lees je in ons aparte artikel.

Bekijk ook Londense ov werkt nu sneller met Apple Pay: wanneer volgt Nederland? In Londen kun je nu gebruikmaken van de Express-ov-functie van Apple Pay. In Nederland maken we nog steeds gebruik van de OV-Chipkaart, maar er wordt achter de schermen aan flink wat veranderingen gewerkt. Wanneer is Nederland aan de beurt? iCulture zocht het uit.

Biedt bunq nou wel of niet Apple Pay creditcards?

Biedt bunq nu wel of geen creditcards voor Apple Pay aan? Dat ligt wat genuanceerder. De Travel Card is namelijk geen traditionele creditcard waarbij je op krediet koopt. In plaats daarvan betaal je de aankoop meteen uit eigen zak. Het klinkt dan alsof de Travel Card een gewone debitcard of prepaid creditcard is, maar dat is het ook niet.

“Niet helemaal”, aldus een woordvoerder Bunq. “Debitcards en prepaid creditcards worden niet altijd geaccepteerd bij het huren van een auto of boeken van een hotel. De Travel Card heeft een BIN-nummer (Bank Identification Number) voor creditcards, waardoor deze ook bij aanbieders van dit soort diensten wordt geaccepteerd.”

Dankzij het BIN-nummer heeft de Travel Card van bunq dezelfde status bij verkopers als creditcards. Als je bijvoorbeeld een borg of aanbetaling moet doen of autorisatie moet doen, bij een autoverhuurder of hotel, zal een normale debitcard of prepaid creditcard niet geaccepteerd worden. De bunq Travel Card wordt echter wel geaccepteerd, mits er voldoende saldo op de kaart staat of de bankrekening van de kaarthouder toereikend is voor het aankoopbedrag en eventuele borg.