Apple heeft de naam 'homeOS' officieel geregistreerd in de VS – vlak vóór WWDC. Dit zou wel dé verrassing kunnen worden tijdens de keynote.

De introductie van Apple’s langverwachte nieuwe, slimme thuissysteem lijkt steeds dichterbij te komen. Uit recente handelsmerkaanvragen blijkt dat Apple de naam homeOS heeft geregistreerd. Dit zou het besturingssysteem kunnen zijn voor een nieuwe generatie HomePod met scherm.

Het merk ‘homeOS’ is geregistreerd door een bedrijf met de naam ‘Home Operations Suite LLC’. Deze naam is dusdanig generiek dat het erg waarschijnlijk is dat er een groter bedrijf achter schuilt. Zulke schijnbedrijven gebruikt Apple vaker om in in het geheim handelsmerken voor nieuwe producten vast te leggen. Een bekend voorbeeld is de registratie van visionOS in 2023, vlak voordat Apple de Vision Pro aankondigde tijdens WWDC 2023.

De merknaam ‘homeOS’ werd oorspronkelijk in oktober 2024 geregistreerd in Liechtenstein en vervolgens in april 2025 ook aangevraagd in landen als de Verenigde Staten, Argentinië en Peru. De aanvraag is inmiddels goedgekeurd in Liechtenstein, maar wacht nog op goedkeuring in de andere landen.

Wat is homeOS precies?

Hoewel Apple zelf nog niets officieel heeft bevestigd, wijzen eerdere geruchten en verwijzingen sterk in één richting: homeOS wordt waarschijnlijk een speciaal ontwikkeld besturingssysteem voor slimme apparaten in huis. Zo verscheen de naam eerder al in Apple-vacatures en in de broncode van tvOS 17.4.

Tegelijkertijd zijn er geruchten dat Apple aan een nieuwe HomePod met scherm werkt. Apple’s homeOS zou gebruikt worden voor deze nieuwe HomePod, een apparaat dat doet denken aan slimme schermen als Google Nest Hub en Amazon Echo Show. Dit slimme thuishub-apparaat krijgt naar verluidt een vierkant, iPad-achtig display dat kan worden bevestigd aan een luidspreker of direct aan de muur.

Slimme HomePod als centrale hub in huis

Waar de huidige HomePod vooral een slimme speaker is, moet de versie met scherm waarschijnlijk een aantal andere functies krijgen.

Slimme bediening van verlichting, thermostaten en andere HomeKit-accessoires

FaceTime-videogesprekken

Intercomfunctie tussen kamers in huis

Mogelijk geïntegreerde beveiligingscamera-functies via HomeKit Secure Video

Analist Ming-Chi Kuo gaf eerder aan dat deze slimme HomePod mogelijk in het derde kwartaal van 2025 in massaproductie gaat. Of Apple het apparaat nog dit jaar uitbrengt, blijft onzeker. Het bedrijf heeft namelijk ook problemen met het optimaliseren van de nieuwe, slimmere Siri, waardoor een lancering mogelijk wordt uitgesteld naar 2026. Als Apple echter ervoor kiest om de HomePod met scherm dit jaar aan te kondigen, dan is nú wel het moment.

homeOS-aankondiging tijdens WWDC 2025?

Het gerucht rondom de registratie van homeOS komt namelijk vlak voor Apple’s ontwikkelaarsconferentie WWDC 2025, die op 9 juni plaatsvindt. WWDC is hét moment voor Apple om belangrijke aankondigingen rondom besturingssystemen en software-innovaties te doen. De kans is groot dat we volgende week tijdens de keynote alvast een eerste preview van homeOS krijgen. En uiteraard is het logisch dat dan ook de nieuwe slimme HomePod met scherm (geruchten noemen hem ook ‘HomePad’) te zien zal zijn. De eerste HomePod werd overigens in 2017 aangekondigd: tijdens – juist – de WWDC.

De introductie van homeOS zou een belangrijke stap zijn in Apple’s strategie om meer grip te krijgen op de smart home-markt, vooral gezien de recente ontwikkelingen rondom standaarden zoals Matter en Thread. Dit past perfect binnen Apple’s bredere visie om de HomePod en Apple TV steeds belangrijker te maken als centrale smart home-hub.

Wij houden je uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom homeOS en eventuele aankondigingen tijdens WWDC 2025.