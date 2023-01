Toen Disney+ in 2019 van start ging in Nederland, betaalde je (na de gratis periode van twee maanden) €6,99 per maand. Maar in 2021 werd de eerste prijsverhoging van €2,- per maand doorgevoerd, vanwege de komst van het Star-onderdeel met veel extra films en series. Maar nu heeft Disney+ weer een prijsverhoging doorgevoerd, die per direct ingegaan is voor nieuwe abonnees. Het is nog niet duidelijk of en wanneer bestaande abonnees de nieuwe prijs gaan betalen.



Disney+ prijsverhoging 2023

De maandprijs voor een nieuw Disney+ abonnement is nu €9,99 per maand. Dat is dus een prijsstijging van €1,-, oftewel 11%. De prijs voor een jaarabonnement is ook gestegen: van €89,90 per jaar naar €99,90 per jaar, eveneens een stijging van 11%. De nieuwe prijzen gelden dus voor op dit moment alleen voor nieuwe abonnees. Als je al geabonneerd bent voor €8,99 per maand (of €89,90 per jaar), dan verandert er op dit moment nog niks.

Prijs Disney+ nieuwe abonnees Oud Nieuw Maandabonnement €8,99 €9,99 Jaarabonnement €89,90 €99,90

Het is wel de verwachting dat huidige abonnees op den duur de nieuwe prijs gaan betalen. Bij een jaarabonnement zal dit pas op z’n vroegst in gaan als het huidige abonnement bijna afloopt. Volgens de wet moeten gebruikers minimaal een maand van tevoren op de hoogte gebracht worden. Veel Apple-gebruikers die op Disney+ geabonneerd zijn, betalen dit rechtstreeks via hun Apple ID. Bij de vorige prijsverhoging van Disney+ ging er een aantal maanden overheen voordat de prijs voor deze groep gebruikers steeg. Als het zover is, krijg je vanzelf van Apple een mailtje over de nieuwe maandprijs. Op dit moment is er voor de komende maand nog geen sprake van een prijsverhoging voor huidige kijkers.

In de VS voerde Disney+ in december een tweede abonnementsvorm toe. Gebruikers die al geabonneerd waren, kregen nu voor dezelfde prijs advertenties te zien. Daar kwam vervolgens een duurder lidmaatschap voor in de plaats, zodat je toch nog zonder reclames kon kijken. Het is niet duidelijk wanneer de reclames van Disney+ naar Nederland komen.

Ook Viaplay en meer duurder geworden

Disney+ is niet de enige streamingdienst die onlangs zijn prijzen heeft verhoogd. Bij Viaplay betalen nieuwe abonnees nu een prijs van €15,99 per maand. Dit was voorheen €13,99 per maand. Een jaarabonnement bij Viaplay wordt pas vanaf 2 maart 2023 duurder (van €10,49 per maand naar €12,79 per maand, maar je betaalt een jaar vooruit). En afgelopen najaar gooide ook Apple de prijzen omhoog van Apple TV+ en Apple Music. De prijzen gingen daar met €1,- tot €3,- per maand omhoog.