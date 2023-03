Casetify Push-In Cases

Bij Crocs heten het Jibbitz: kleine charms in de vorm van een hartje, teddybeer of regenboog die je vastmaakt aan je schoenen. Bij de hoesjes van Casetify zijn er ook gaatjes aanwezig, waarin je de gebruikelijke blije items in kunt steken zoals een bloem, smiley of boterham met spiegelei kunt steken, om ‘m helemaal naar eigen smaak te kunnen decoreren. Casetify lijkt zich daarbij vooral op kinderen te richten, maar er zitten ook wat aparte itens bij zoals een pakje boter en de sleutel van een motel.



De hoesjes liggen voor €52 in de winkel en zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, lila, roze en beige. Het gaat om siliconen hoesjes waarin 13 tot 14 gaatjes zijn aangebracht. Met een stuk of 5 tot 6 items is de hoes voldoende gedecoreerd. De randen steken iets over het scherm heen, zodat het glas beschermd is bij een val. Volgens Casetify is er bescherming voor een val tot 1,2 meter.

Je kunt ze kopen voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max en dat zijn niet bepaald de toestellen waar de gemiddelde tiener mee rondloopt. Een set van vijf pins kost €22, waarbij je niet zelf kunt kiezen. In de set ‘cottage core’ krijg je een paddestoel, slak, aardbei, bloem en eend, terwijl je bij de ‘peace love earth’-set een teddybeer, hartvormige wereldbol, bloem, glimlachende regenboog en een yin yang-symbool krijgt. Je kunt ze gemakkelijk in en uit de case drukken. Ook is de case nog redelijk gemakkelijk in je broekzak te stoppen, omdat ze glad en redelijk vlak zijn. Helaas passen de Crocs-pins (oftewel Jibbitz) niet in deze cases.

Het topstuk in de collectie is de Limited Edition Barbie-set die voor €84 te koop is, gelukkig wel inclusief hoesje en met gratis verzending. Je krijgt dan een set van vijf roze items, waaronder het Barbie-logo, een spijkerjack, zonnebril met hartvormige glazen, een Barbie-gezicht en een 1959-pin. Casetify had al een stickercase van Barbie, die MagSafe-compatible is. Deze Push-In hoesjes zijn duidelijk niet geschikt voor MagSafe.

Casetify wil in de toekomst meer pinsets en cases uitbrengen, ook in samenwerking met merken zoals Barbie. Mooi of niet? Dat mag je zelf bepalen, maar gezien het feit dat deze hoesjes vooral jongeren zullen aanspreken hadden we cases voor de niet-Pro-modellen logischer gevonden.

