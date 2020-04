Gedwongen thuiszitten en videobellen met collega’s kan zwaar zijn, maar er zijn bedrijfstakken die helemaal niet meer kunnen werken. Concertzalen, theaters en andere vormen van vermaak staan stil, waardoor artiesten ook niet meer kunnen optreden. Apple gaat daarom 50 miljoen dollar pompen in een fonds voor onafhankelijke labels en distributeurs. Zij krijgen hun royalties eenmalig alvast vooruit betaald. Alleen labels en distributeurs met een directe distributiedeal met Apple Music mogen meedoen. Ook moeten ze minstens $10.000 per kwartaal via Apple Music verdienen.



Indie labels die via grotere platenmaatschappijen worden gedistribueerd vallen buiten de boot. Volgens Apple is het geld bedoeld om muzikanten te kunnen betalen en te zorgen dat de werkzaamheden door kunnen gaan. Voorzover dat lukt, want optredens in zalen zijn momenteel onmogelijk. Ook de fysieke verkoop in winkels is nu vrijwel onmogelijk.

Veel labels en bands stellen daarom hun nieuwe albums uit, omdat er momenteel weinig vraag is. Ook blijken mensen die thuis zitten minder gebruik te maken van streaming diensten, al is het aantal abonnees bij Apple Music wel gestegen.

Apple heeft de plannen bevestigd tegenover Rolling Stone:

These are difficult times for the music industry globally. Livelihoods are at risk, with multiple sources of income that our industry relies on vanishing overnight. Apple has a deep, decades-long history with music, and we are proud to be in close partnership with the best labels and artists in the world. We want to help.

Today Apple Music is announcing the creation of a $50 million-plus fund available as advances on future royalties to independent labels, to help them pay artists and maintain operations.