Nieuw Apple-museum in Kiev

Na het Apple-museum in Westerbork (voorheen Orvelte) en het fraai ingerichte Apple-museum in Praag is er nu een derde plek waar je de geschiedenis van Apple kunt bekijken. In Kiev opent binnenkort een gloednieuw museum in het hoofdkantoor van softwareontwikkelaar MacPaw. Iedereen is welkom om te komen kijken. Het museum zal op korte termijn worden opengesteld voor het publiek en bevat 323 producten, met als topstuk een Macintosh 128k gesigneerd door Steve Wozniak.



Voormalige collectie van Tekserve

MacPaw ken je misschien vooral als maker van CleanMyMac en SetApp , de softwarebundel waarvoor je een vaste prijs betaalt. Maar de oprichter van het bedrijf, Oleksandr Kosovan, is ook fanatiek Apple-fan.

De collectie van het nieuwe Apple-museum is afkomstig uit de collectie van Tekserve uit New York. Deze collectie ging in 2016 onder de hamer en kwam in 2017 in handen van MacPaw. Het bedrijf beloofde er een museum van de maken, maar aanvankelijk waren de stukken alleen achter gesloten deuren te zien. Later nam MacPaw ook nog een unieke collectie van Apple-producten over van een privéverzamelaar in Polen, waardoor het museum nu nog beter gevuld is.

Het geheel staat mooi uitgestald, zodat de producten goed tot hun recht komen. Het museum wordt gevestigd in MacPaw Space, een fraai ontworpen ruimte waar ook meetups, workshops en lezingen zullen plaatsvinden. De tickets zullen online verkrijgbaar zijn, zodat je vooraf weet dat je er terecht kunt. Alle betalingen in MacPaw Space zijn contactloos.

Deze ruimte is momenteel in ontwikkeling en wordt een plek voor creatieve mensen om ideeën uit te wisselen en mensen uit de community te ontmoeten. Je zult er uiteraard wel voor naar Kiev moeten vliegen, iets wat hopelijk weer mogelijk is op het moment dat het museum voor het eerst de deuren opent. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

CEO Oleksandr Kosovan legt in een toelichting uit, dat het bij de aanschaf van de eerste Mac-collectie niet goed mogelijk was om om het aan het publiek te tonen. Ondertussen kwamen er steeds meer aanvragen binnen voor bezichtigingen. Vandaar dat er nu gewerkt is aan een museum, waarbij de belangrijke stukken achter plexiglas te zien zijn zodat er geen kans is op beschadigingen of diefstal.

Dit zijn enkele topstukken:

Macintosh 128k, gesigneerd door Steve Wozniak

Mac Portable, Apple’s eerste draagbare computer die ruim 7 kilo weegt. Deze Mac heeft de handtekeningen van het hele team dat eraan heeft gewerkt.

Twentieth Anniversary Macintosh, die bij introductie $7.499 kostte. Apple-medewerkers leverden ze in een limousine af, gekleed in smoking. Ook hielpen ze klanten bij de installatie.

iBook Clamshell, de eerste computer met een AirPort netwerkkaart, zodat je draadloos kon internetten binnenshuis.

Apple heeft zelf geen eigen museum, maar er zullen ongetwijfeld ook in Cupertino wat unieke Apple-producten bewaard worden. Wel kun je in Silicon Valley terecht in het Computer History Museum in Mountain View, waar je ook heel veel Apple-producten van weleer kunt zien.

Zou jij een bezoekje aan Kiev overwegen om in de toekomst dit museum te bezoeken? We horen het graag in de reacties!