CleanMyMac wordt regelmatig verward met hardnekkige software die niet van je Mac te verwijderen is (met name MacKeeper is berucht). Bij CleanMyMac gaat het om software met een goede reputatie, gemaakt door een betrouwbare partij.

We kennen CleanMyMac al jaren als een programma om onnodige of dubbele bestanden van je Mac op te ruimen. De app kan relatief snel door al je bestanden spitten en je kunt als gebruiker goed zien welke bestanden je eventueel kan verwijderen. In de nieuwe update is dit allemaal in een nieuw jasje gestoken, maar er zijn ook nieuwe functies. Je kunt CleanMyMac gratis downloaden en proberen. Daarna kost het €40 per Mac of koop je een bundel.



CleanMyMac X ruimt oude Intel-bestanden (Universal Binaries) op

Allereerst is de app helemaal klaargestoomd voor de nieuwe M1-chip, onderdeel van Apple Silicon. Deze processor neemt het stokje van Intel over en zal de komende jaren in alle nieuwe Macs worden gebouwd. Apps moeten hiervoor worden geoptimaliseerd voor de beste prestaties. Dat is nu gebeurd bij CleanMyMac X. Tegelijkertijd biedt de update ook een slimme functie voor Mac-apps.

Het gaat hier om zogeheten Universal Binaries. Deze bestanden maken het mogelijk voor apps om zowel op Intel als Apple Silicon te draaien. Aangezien Intel niet meer nodig is kan het veilig worden verwijderd. De bestanden nemen onnodig ruimte in beslag op je Mac. Hoeveel ruimte je bespaart is wel afhankelijk van hoeveel apps je hebt geïnstalleerd. Je vindt de nieuwe optie onder System Junk > Universal Binaries.

Onlangs was de eerste malware voor Apple Silicon een feit. De malware genaamd Silver Sparrow maakt eens per uur contact met een server, maar de bedoeling erachter is op dit moment nog onduidelijk.

De ontwikkelaar van CleanMyMac X onderneemt in ieder geval snel actie. In de nieuwe update kan de app deze malware detecteren en verwijderen. Let op dat het alleen voor M1-Macs geldt. Deze functie is ook beschikbaar in de gratis editie.

CleanMyMac X heeft een nieuw design

“CleanMyMac X is een app die leeft en ademt, dus beweegt het mee met de tijd.” Zo kondigt ontwikkelaar MacPaw de update aan. Wat ze ermee bedoelen is dat de app naast nieuwe functies ook een nieuw design heeft. De app is nu in dezelfde stijl ontworpen als macOS Big Sur. Zo zijn enkele kleuren aangepast en werden “onnodige” details weggehaald.

Net als Apple’s eigen apps in macOS Big Sur lijkt CleanMyMac X nu ook wel een soort glazen design te hebben. Wanneer je de app gebruikt zul je wat 3D-animaties (parallax) tegenkomen. De ontwikkelaar zegt ook met kleine animaties je aandacht te willen trekken naar wat belangrijk is op een bepaald moment. Als het goed werkt maakt dat de app ook eenvoudiger om te gebruiken.

CleanMyMac downloaden en proberen doe je via de website van de ontwikkelaar.

Ben je geïnteresseerd in grote bestanden verwijderen van je Mac? Daarvoor hebben we een aparte tip, waar we CleanMyMac X ook noemen.

