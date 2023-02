De nieuwe Digital Services Act (DSA) bevat allerlei regels voor bedrijven met meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers. Dit is de drempelwaarde om als “zeer groot online platform” (very large online platform, VLOP) te worden gekwalificeerd. Apple, Google, Meta en Twitter hebben allemaal hun cijfers bij de EU gemeld en daaruit blijken grote verschillen. Twitter rapporteerde 100,9 miljoen maandelijkse gebruikers in de EU, terwijl Meta gemiddeld 255 miljoen Facebook-gebruikers en 250 miljoen Instagram-gebruikers per maand heeft.



Bij Google zijn de getallen per dienst verschillend: 402 miljoen voor YouTube, 332 miljoen voor Google Search, 279 miljoen voor Google Maps, 275 miljoen voor Google Play en 75 miljoen voor Google Shopping. Bij eBay lagen de cijfers onder de 45 miljoen, dus dit bedrijf valt niet onder de regelgeving. Voor de online winkels Amazon en AliExpress geldt dit wel: zij hebben meer dan 45 miljoen gebruikers in de EU, terwijl Microsoft’s Bing-zoekmachine maar liefst 107 miljoen maandelijkse gebruikers mag verwelkomen. TikTok zit op ongeveer hetzelfde niveau met 101 miljoen maandelijkse EU-bezoekers.

En Apple? Dat bedrijf beweert dat er alleen bij de App Store voor iPhone sprake is van meer dan 45 miljoen gebruikers. Alleen deze komt dus in aanmerking als groot online platform. Toch zegt Apple dat ze dezelfde regels ook zullen hanteren voor de App Store op iPads, Macs, Apple Watch en Apple TV, de Boeken-app en de Podcasts-app. Die hebben allemaal minder dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers in de EU.

Apple zegt er zelf over:

Apple intends, on an entirely voluntary basis, to align each of the existing versions of the App Store (including those that do not currently meet the VLOP designation threshold) with the existing DSA requirements for VLOPs, because the goals of the DSA align with Apple’s goals to protect consumers from illegal content.