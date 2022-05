Een bekende Apple-analist is er zeker van: Apple gaat tijdens de aankomende WWDC geen headset of bijbehorend besturingssysteem aankondigen. Eerder leken er nog aanwijzingen dat Apple op zijn minst iets zou onthullen.

Als er een Apple-product is waar al lang over gespeculeerd wordt, dan is het de aankomende Apple-headset. Dat eraan gewerkt wordt is zo goed als zeker, maar wanneer hij komt, hoe hij er precies uit ziet en wat je er allemaal mee kan, is nog de vraag. Lange tijd was er de hoop dat we hier tijdens de WWDC 2022 antwoord op zouden krijgen, maar volgens Ming-Chi Kuo is die kans erg klein. Hij denkt dat Apple nog afwacht met het aankondigen totdat ze dichter bij de daadwerkelijke release zijn. Maar waarom is dat?



‘Geen Apple-headset of realityOS tijdens WWDC 2022’

Het duurt nog even voordat Apple’s headset in productie gaat. De release van Apple’s headset zou dan ook pas volgend jaar gepland staan. Oorspronkelijk zou Apple wel plannen hebben gehad om de headset tijdens de WWDC aan te kondigen, maar eerder dit jaar bleek al dat de headset uitgesteld werd. Toch was er een kans dat Apple het besturingssysteem al vroegtijdig tijdens de WWDC zou aankondigen. Dit werd gevoed doordat er de afgelopen dagen handelsmerken van realityOS geregistreerd werden.

(2/2)

I'm sure that if Apple announces AR/MR headset and its OS at WWDC, competitors will immediately kick off copycat projects and happily copy Apple's excellent ideas, and hit the store shelves before Apple launches in 2023. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 31, 2022

Ming-Chi Kuo maakt een einde aan de speculatie. In een tweetal nieuwe tweets zegt hij dat hij niet denkt dat Apple haar headset of het besturingssysteem tijdens de WWDC gaat aankondigen. De reden hiervoor is dat Apple wil voorkomen dat andere partijen Apple’s ideeën overnemen. Omdat de daadwerkelijke release van Apple’s headset nog zo lang duurt, zit er een risico aan om het product en besturingssysteem al eerder aan te kondigen. De kans dat een ander bedrijf dan Apple’s ideeën kopieert en eerder dan Apple een headset uitbrengt, is volgens de analist groot.

Terug naar het eerder genoemde handelsmerk van realityOS: de deadline voor buitenlandse vastlegging loopt op 8 juni af, daags na de start van de WWDC. Maar dit lijkt vooral toeval te zijn. Deze datum is simpelweg een half jaar na de ingediende datum. Dit betekent dus niet dat Apple het besturingssysteem voor 8 juni moet aankondigen. Wat je dan wel van de WWDC 2022 kan verwachten? Dat lees je in onze vooruitblik op de WWDC 2022.