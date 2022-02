Apple werkt achter de schermen druk aan een mixed reality-headset. Dit wordt een headset die virtual reality en augmented reality met elkaar combineert. Er werd al vanuit gegaan dat de prijs van Apple’s headset flink op kan lopen, tot enkele duizenden dollars. Maar een analist van TrendForce denken dat Apple daar nog een prijskaartje bovenop gooit. Voor de software zou je een maandelijks bedrag per maand moeten betalen.



‘Apple’s headset werkt met betaald lidmaatschap’

In een bericht over de voorspellingen voor de verkopen van AR- en VR-headsets, deelt TrendForce hun verwachting over de prijs en het verdienmodel van Apple’s headset. Vanwege de toenemende verkopen van headsets zoals de Microsoft HoloLens en Oculus Quest, zou Apple volgens hen ook instappen in deze markt. Daarbij zou Apple ook voor het verdienmodel kijken naar die van de HoloLens, zo zegt TrendForce. Ze verwachten daardoor dat de hardware ‘duizenden dollars’ gaat kosten, gecombineerd met ‘software waar je maandelijks voor moet betalen’.

Hoe zich dit in de praktijk tot uiting brengt, is niet helemaal duidelijk. Qua functies zou Apple’s mixed reality-headset de focus leggen op mediaconsumptie, communicatie en games. Daar zijn momenteel al diverse betaalde diensten voor beschikbaar, zoals Apple Music, Apple Arcade en Apple TV+. Maar Apple zou voor de headset ook nog aparte bundels kunnen introduceren, zo suggereert TrendForce. TrendForce kan ook wijzen op aparte abonnementen voor apps van derden, zoals bij HoloLens het geval is.

De release van Apple’s mixed reality-headset stond lange tijd gepland voor ergens dit jaar. Maar volgens andere bronnen zou Apple de mixed reality-headset hebben uitgesteld tot ergens in 2023. Desalniettemin zou de headset of de bijbehorende software-functies wel aangekondigd kunnen worden in 2022, mogelijk al tijdens de WWDC 2022. Er zijn al aanwijzingen gevonden naar het besturingssysteem realityOS.