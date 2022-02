iCulture Vandaag: dit was vrijdag 18 februari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 18 februari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

In België regent het klachten over een winkelketen. Apple-reseller Switch zou misleiden met verzekeringen en dat kost klanten veel geld. Wat vermoedelijk ook veel geld zal kosten is Apple’s AR/VR-headset. Daarbovenop zou er ook nog een betaald abonnement voor Apple’s headset komen. Een datum is echter nog steeds niet officieel. Dat en meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Kom je opslagruimte tekort? Zo check je de opslagruimte die apps innemen. Je kunt ook snel apps verwijderen op deze manier.

Deze dynamische Mac wallpapers geven een natuurlijker effect aan je beeldscherm.

Apple stopte vandaag met het signeren van iOS 15.3. Bekijk hier alles over het downgraden van iOS-versies.

Accessoires en devices

Het is vandaag International Batteries Day. Bekijk daarom hier hoe je de batterijduur van je MacBook kunt verlengen. Kende jij alle tips al?

Apps

​ Het was ons het dagje wel met storm Eunice. Heb jij al de beste storm apps op je iPhone geïnstalleerd? Zo ben je altijd goed op de hoogte.

Heb jij deze weerapps voor de Apple Watch mét complicaties al eens geprobeerd? We hebben de beste voor je uitgezocht.

En deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Obscura 3 — Pro Camera (€9,99, iPhone/ Watch , iOS 14.1+) - Een grote update naar versie 3 voor deze populaire camera-app.