iCulture Vandaag: dit was vrijdag 10 april 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 10 april 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Apple en Google gaan samenwerken aan een technologie om COVID-19 te traceren. iCulture-lezers hebben er wel vertrouwen in, zo blijkt uit onze poll. Ook is Apple vandaag gestart met digitale sessies Today at Home, waarin je leert tekenen en fotograferen.

Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Met deze apps voorkom je afleiding door je iPhone.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

PostNL (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Stuur nu een fotokaartje voor 1 cent.

ANWB Onderweg (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Verbeterde toegang tot je gegevens.

Curve (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Redesign van het Card-tabblad.

Apple COVID-19 (gratis, iPhone, iOS 13.1+) - Nu met lokale maatregelen.