In deze tijden van het thuiswerken kan het lastig zijn om je aandacht te verdelen tussen je eigen werk en het onderwijzen en vermaken van je kinderen. Apple’s onderwijsafdeling schiet nu te hulp en geeft in een uitgebreide PDF allerlei onverwachte en creatieve tips om kinderen bezig te houden. De activiteiten zijn vooral bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar.



Apple’s creatieve activiteiten voor kinderen

De lijst met activiteiten is vooral bedoeld voor kinderen die na al het Netflixen, kijken van Disney-films en spelen van spelletjes toe zijn aan iets anders. Maar veel van de activiteiten zijn ook leuk om samen met de familie te doen. De lijst is onder andere in een tweet van Tim Cook onder de aandacht gebracht.

De activiteiten doen een beetje denken aan sommige Today at Apple-sessies. Nu die vanwege het coronavirus niet gegeven worden, kun je er toch nog zelf thuis wat leuks van maken. Apple legt bijvoorbeeld uit hoe je een timelapse video kunt maken van bijvoorbeeld een smeltend ijsblokje of het bereiden van je favoriete snack. Je kan ook een foto maken en de vormen van objecten natrekken met de Markup-functie in de Foto’s-app. Je kan ook je creativiteit de vrije loop laten door een verhaal te vertellen met vormen in de Pages-app.

Wat betreft fotografie geeft Apple de suggestie om jezelf twee keer vast te leggen in een panoramafoto. Laat iemand de foto met jou maken in de eerste frame en loop vervolgens achter de fotograaf langs en ga aan de andere kant staan om je opnieuw vast te laten leggen. Het zijn allemaal van dit soort creatieve en grappige opdrachten die je alleen of samen uit kunt voeren. Het enige wat je nodig hebt is een iPhone of iPad.

In de PDF vind je alle dertig activiteiten met meer uitleg hoe je deze precies kunt doen. Door op een activiteit te tikken, spring je meteen naar de juiste uitleg. Je kan hem ook uitprinten en de activiteiten afvinken als je ze gedaan hebt. Zo heb je de hele maand lang elke dag een grappige activiteit.

In onze gids voor apps om kinderen bezig te houden vind je nog veel meer leuke activiteiten, games en meer. We hebben ook een lijst met apps om te tekenen op de iPad en de beste creatieve apps voor de iPad Pro.