Chipdesign in Duitsland

In het European Silicon Design Center in München gaan honderden nieuwe medewerkers aan de slag om nieuwe draadloze chips te ontwikkelen. Nu zijn de 5G-chips in de iPhones nog afkomstig van Qualcomm, dankzij een meerjarenovereenkomst, maar op termijn wil Apple ook deze chips zelf gaan maken. Apple is al veertig jaar gevestigd in München en is uitgegroeid tot het grootste technisch knooppunt van Apple in Europa, meldt het bedrijf in een persbericht. Bijna 1500 technici uit 40 landen werken er aan aan chiptechnologie, waardoor de eigen chips van Apple zo goed presteren op het gebied van performance en energiezuinigheid. Apple gaat de komende drie jaar meer dan 1 miljard euro extra uittrekken voor R&D.



De technici in München gaan onderzoek doen naar 5G-technologie en verbeteringen op het gebied van prestaties, snelheid en connectiviteit van de chips. In het Bavarian Design Center (2015) werken nu al meer dan 350 technici, aanvankelijk aan energiebeheer voor chips die gebruikt worden in de iPhone Apple Watch en Mac met de M1-chip. In tien jaar tijd is het de medewerkers gelukt om het gemiddelde energieverbruik van producten met meer dan 70 procent omlaag te krijgen.

In 2019 opende Apple in het 200 kilometer verderop gelegen Nabern een ontwikkelcentrum voor chips. Bijna de helft van het wereldwijde ontwerpteam van Apple dat zich bezighoudt met energiebeheer, is tegenwoordig gevestigd in Duitsland. Daarnaast is er een vestiging van Apple gevestigd in het Oostenrijkse Linz, waar aan nieuwe radiotechnologie wordt gewerkt.

Het nieuwe gebouw in München bevindt zich in de Karlstrasse in het centrum en maakt gebruik van lokale materialen. Eind 2022 verhuist Apple naar het nieuwe gebouwd, dat uiteraard voor 100 procent gebruik maakt van hernieuwbare energie.