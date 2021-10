We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Invasion

Een dure sci-fi serie op Apple TV+. In tien afleveringen maak je kennis met verschillende personen en gezinnen op verschillende plekken ter wereld. Ze krijgen allemaal te maken met buitenaardse dreigingen. De serie zou rond de 200 miljoen dollar hebben gekost en is erg ambitieus opgezet. Het verhaal is losjes gebaseerd op het verhaal van ‘The War of the Worlds’ van H.G. Wells.

Sam Neill speelt de rol van sheriff, die vlak voor zijn pensioen zit. Hij vindt bewijs van buitenaards leven. Ondertussen zit Shamier Anderson in het Midden Oosten. Hij speelt een soldaat die tegen buitenaardse wezens gaat vechten. En Shioli Kutsana is een ruimtevaart-technicus, die zich voorbereidt op een belangrijke raketlancering. Verder zien we Golshifteh Farahani als radeloze moeder een Billy Barratt als een Brits kind dat gepest wordt. Alle vijf krijgen met de buitenaardse invasie te maken, maar steeds op een andere manier.

Bekijken: Invasion

Nieuw bij Disney+

Te zien bij: Disney+

Hier weer een lijstje van de nieuwe content die vanaf woensdag 27 oktober te zien is bij Disney+:

Crimi Clowns : Komische misdaadserie met Johnny de Mol. Student wordt van de Amsterdamse filmacademie afgetrapt en raakt betrokken bij de criminele activiteiten van zijn vader.

: Komische misdaadserie met Johnny de Mol. Student wordt van de Amsterdamse filmacademie afgetrapt en raakt betrokken bij de criminele activiteiten van zijn vader. Spitsbroers : Belgische dramaserie over de rivaliteit tussen twee voetballende broers: de ene krijgt een profcontract, de ander niet.

: Belgische dramaserie over de rivaliteit tussen twee voetballende broers: de ene krijgt een profcontract, de ander niet. Amigo’s : Belgische serie over vijf gevangenen, die afspraken samen een restaurant te starten zodra ze weer vrij zijn. Ze willen op die manier een eerlijk leven gaan leiden. Maar lukt het ook?

: Belgische serie over vijf gevangenen, die afspraken samen een restaurant te starten zodra ze weer vrij zijn. Ze willen op die manier een eerlijk leven gaan leiden. Maar lukt het ook? Liar : Britse thrillerserie. Een lerares gaat uit met een succesvolle chirurg en beschuldigt hem later van verkrachting. Er volgt een psychologisch steekspel.

: Britse thrillerserie. Een lerares gaat uit met een succesvolle chirurg en beschuldigt hem later van verkrachting. Er volgt een psychologisch steekspel. Keeping Faith : Misdaadserie uit Wales. De echtgenoot van een advocate verdwijnt plotseling, waarna ze zijn dubbelleven en andere geheimen ontdekt.

: Misdaadserie uit Wales. De echtgenoot van een advocate verdwijnt plotseling, waarna ze zijn dubbelleven en andere geheimen ontdekt. What We Do in the Shadows: Komische serie. Vampiers delen een appartement in New York. Het eerste seizoen was eerder al te zien op Comedy Central.

Inside Job

Te zien bij: Netflix

Hagedissenmensen? Echt. De maanlanding? Nep. Een vreemd genie en haar disfunctionele collega’s hebben een dagtaak aan het beheer van de complotten in de wereld.

Night Teeth

Te zien bij: Netflix

Een jonge chauffeur pikt twee mysterieuze vrouwen op die een nachtje gaan stappen. Maar wanneer zijn passagiers hun ware aard onthullen, moet hij vechten voor zijn leven.

Richard Jewell

Te zien bij: Netflix

Richard Jewell wordt in 1996 wereldwijd bekend als de beveiliger die de bom vindt tijdens een aanslagpoging in Atlanta. Talloze levens worden gered. Maar al snel wordt Jewell zelf de belangrijkste verdachte van de FBI en door zowel pers als publiek aan de schandpaal genageld. Jewell roept de hulp in van de onafhankelijke advocaat Watson Bryant en houdt vol dat hij onschuldig is. Een zware strijd tegen de gecombineerde krachten van de FBI en de lokale autoriteiten volgt. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

The Office

Te zien bij: Netflix

Remake van de Britse sitcom van Ricky Gervais, nu in een Amerikaanse uitvoering. Deze keer is Steve Carell de kantoorbaas, die ook hier zorgt voor de meest ongemakkelijke situaties. Er komen negen seizoenen aan.

Tesla

Te zien bij: Videoland

Nikola Tesla vecht een zware strijd om zijn nieuwe uitvinding van de grond te krijgen. Ontevreden over de hebzucht van zijn concullega Thomas Edison werkt hij aan een wisselstroomgenerator en -motor. Als Europeaan kan hij maar moeilijk aarden in Amerika waar de industriële revolutie nog in zijn kinderschoenen staat en waar het intellectueel eigendom menig addertjes onder het gras verbergt.

Broke

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een in ongenade gevallen sportster en gokverslaafde probeert zijn leven een andere wending te geven met de steun van zijn grootste fan.

Sardar Udham

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een jonge Sardar Udham was diep geschokt door het bloedbad van Jallianwala Bagh. Hij ontsnapte naar de bergen van Afghanistan en bereikte Londen in 1933-34. Daar bracht Udham de meest beslissende 6 jaar van zijn leven door, met het opnieuw aanwakkeren van de revolutie. Op 13 maart 1940, 21 jaar na het dragen van de ongenezen wond, vermoordde Udham Singh Michael O’Dwyer, de man die in april 1919 aan het roer stond in Punjab.

Succession

Te zien bij: Ziggo

Succesion volgt de levens van de familie Roy, waarbij het gaat over de toekomst en controle van het media en entertainment conglomeraat zodra hun verouderde vader (Brian Cox) begint terug te stappen.

The Mauritanian

Te zien bij: Pathé Thuis

Na 9/11 wordt Mohamedou opgepakt en zonder eerlijk proces vastgezet in Guantamo Bay. Langzaam verliest hij alle hoop, totdat hij advocaat Nancy tegenkomt.