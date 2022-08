iCulture Vandaag: dit was woensdag 10 augustus 2022

Om het versturen van berichten makkelijker te maken, vinden wij dat Apple ‘RCS’ moet ondersteunen. Maar of het er al snel is betwijfelen we. Wat waarschijnlijk wel snel komt is de temperatuursensor in de Apple Watch Series 8. Nu is bekend dat Apple er een paar weken van tevoren een patent voor heeft gekregen. Verder in het nieuws: Zie jij de VanMoof S3 Aluminium zitten tegen een meerprijs? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

De VanMoof S3 Aluminium is een verfloze fiets voor een hogere prijs.

ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.4+) - Veeg tips die je niet wil lezen snel weg, stel je Eenvoudig Beleggen beleggingsdoel in en leg in de app geld in als Vermogensbeheer-klant.

Acorn 7 (€20,99, macOS, 10.14+) - Nu met geavanceerde integratie voor Siri Shortcuts.

iMovie (gratis, macOS, 11.5.1+) - Update lost een vervelende bug op bij het afspelen van video’s. Alles is weer in de goede volgorde.

Final Cut Pro (€299,99, macOS, 11.5.1+) - Dezelfde bugfixes als bij iMovie.