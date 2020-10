Voor wie nog hoop had dat de AirPower ooit nog het levenslicht zou zien, lijkt het doek nu definitief te zijn gevallen. Er waren berichten dat Apple achter de schermen toch nog bezig was met het project, maar nu zou ook dit gestopt zijn.

Er zijn maar weinig Apple-producten die daadwerkelijk aangekondigd zijn, maar nooit het levenslicht gezien hebben. De AirPower is verreweg het bekendste voorbeeld. De ambitieuze draadloze oplaadmat werd in 2017 aangekondigd, maar in maart vorig jaar werd de AirPower officieel geannuleerd. De afgelopen tijd werd er wel steeds gesproken over een simpeler versie van de AirPower en dat het AirPower-project nog loopt. Volgens geruchtenlekker Jon Prosser is het verdere testen van de AirPower prototypes voor 2021 gestaakt.



‘Testen AirPower prototypes nu echt gestaakt’

Het afgelopen voorjaar kwamen er her en der wat berichten dat Apple het idee van de AirPower toch nog niet heeft laten varen. Apple zou aan een eenvoudigere versie werken. Wat het verschil is met het oorspronkelijke concept is nooit duidelijk geworden, maar mogelijk gaat het om een kleinere variant. Denk dan aan een model dat alleen geschikt is voor een iPhone en AirPods, zonder ondersteuning voor de Apple Watch.

Apple heeft nu voor de planning van 2021 alle verdere prototypes voor de AirPower en het verdere testen stopgezet. Bronnen betwijfelen of dit project ook nog weer wordt opgepakt. De kansen dat de AirPower ooit nog het levenslicht ziet, lijkt daardoor erg klein. Toch heeft Apple niet stilgezeten wat betreft draadloos opladen.



De aankomende MagSafe Duo Charger

Toch nog een draadloze Apple-oplader

Bij de iPhone 12 onthulde Apple de MagSafe Charger. Deze magnetische oplader plaats je achterop de iPhone 12, waardoor je ook minder gedoe hebt met het juist plaatsen van de iPhone. Maar er is ook nog een MagSafe Duo Charger onderweg, die zowel een iPhone als Apple Watch op kan laden. Apple heeft nog geen datum en prijs bekendgemaakt voor dit model, maar we denken wel dat Apple er nu echt zeker van is dat ze dit model daadwerkelijk uit gaan brengen. Het is ook mogelijk dat deze MagSafe Duo Charger het simpeler model van de AirPower is waar bronnen dit voorjaar over spraken.