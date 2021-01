Gerucht: ‘Kia-fabriek gaat Apple Car maken’

De informatie is afkomstig uit Korea, waar Hyundai gevestigd is. Hyundai heeft eerder bevestigd dat ze in gesprek zijn met Apple over het bouwen van de Apple Car. De werkzaamheden zouden daarbij volgens de nieuwe informatie worden overgeheveld naar dochterbedrijf Kia, waardoor productie op Amerikaans grondgebied mogelijk wordt. Kia heeft een fabriek in West Point, Georgia. Aanvankelijk zou Hyundai (Koreaans voor ‘moderniteit’) een leidende rol spelen in de uitvoering van het project, maar volgens eDaily neemt Kia dit over. Hyundai zou niet de juiste partner zijn vanwege de sterke behoefte om het eigen merk naar voren te schuiven voor elektrische auto’s.



‘Kia bouwt Apple Car’

Hyundai zou niet een OEM-fabriek voor Apple’s eigen auto’s willen worden. Het bedrijf zou volgens eDaily nog op z’n hoede zijn omdat er nog geen contract is getekend. Daarom is het des te opmerkelijker dat Hyundai eerder onthulde dat er gesprekken gaande zijn tussen Apple en diverse autofabrikanten. Later werd die bewering weer ingetrokken. Volgens analist Ming-Chi Kuo komt de Apple Car in 2025 op z’n vroegst. Bloomberg’s Mark Gurman denkt ook dat de auto nog wel vijf jaar kan duren. Productie in de VS kan een mogelijke samenwerking met Apple bespoedigen, al liepen eerdere plannen voor een Foxconn-fabriek in Wisconsin op niets uit.