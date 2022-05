Rodecaster Pro 2

De Rodecaster Pro is al jarenlang een populair apparaat voor podcasters, streamers, muzikanten en andere creatievelingen. Zo gebruiken we het op de redactie al jaren om onze iCulture-podcast op te nemen. De nieuwe Rodecaster Pro 2 heeft negen verschillende kanalen, zes hardware-faders, drie virtuele faders en meerdere ingangen voor je microfoons, gitaren, computers en meer. Je kunt allerlei audio ermee opnemen via de 3,5mm aansluiting, je iPhone en iPad of een Bluetooth-device. Vervolgens kun je de audio van elke bron apart regelen. Het nieuwe model werkt met meer microfoons, waaronder veeleisende zoals de Shure SM7B. Hij is ook compacter en heeft een verbeterd kleuren-touchscreen.



Een setup-assistent helpt je op weg, waarna je zelf op ontdekkingstocht kunt gaan om je geluid verder te verbeteren. De 1,5GHz quad-core audio engine regelt de bewerking van meerdere audiostreams en zorgt ervoor dat je met minimale ruis opneemt. Voor sommige microfoons (zoals Rode’s eigen Podcaster, Procaster en NT1) zijn er presets, zodat ze meteen zijn ingesteld voor optimaal geluid.

De Rodecaster heeft zogenaamde smart pads, speciale hardwareknoppen waarmee je geluidseffecten, ducking, live sampling en dergelijke kunt regelen – ideaal voor je talkshow. Een andere opvallende eigenschap is het backchannel, waarbij gebruikers met elkaar kunnen overleggen zonder dat het wordt opgenomen of in de livestream te horen is. Je hoeft dan je opname niet te onderbreken. Je kunt direct opnemen naar microSD of SSD via een USB-aansluiting. Ook zijn er vaste instellingen voor verschillende shows, handig als je soms een podcast maakt en op andere momenten een livestream van je game-activiteiten doet. Je gebruikt dan hetzelfde apparaat maar de instellingen zijn anders.

De Rodecaster Pro 2 ligt vanaf juni in de winkel. Net als zijn voorganger is hij niet goedkoop. Hij is zelfs nog iets duurder geworden: je betaalt $700 in de VS. De pro-order begint nu al.

Hieronder zie je de prijzen van het huidige model: