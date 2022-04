Nieuwe Macs met M2-chip

Er komen meerdere Macs met de volgende generatie M2-chip aan, zo blijkt uit informatie van Bloomberg. De Macs zouden gespot zijn in logbestanden van ontwikkelaars. Er zijn tenminste negen nieuwe Macs in ontwikkeling die gebruik maken van vier verschillende M2-chips, de opvolger van de huidige M1-chip. De varianten zijn zoals verwacht: M2 Pro, M2 Max en M1 Ultra voor extra performance.



MacBook Air met M2-chip met 8-core CPU en 10-core GPU (1x)

Mac mini met M2 en M2 Pro (2x)

Instapmodel 13-inch MacBook Pro met M2 (1x)

Krachtiger 14- en 16-inch MacBook Pro met M2 Pro en M2 Max (2×2). Die laatste is voorzien van 12-core CPU, 38-core GPU en 64GB geheugen.

Mac Pro met M2 Ultra, de opvolger van de chip die aanwezig is in de Mac Studio (1x)

Deze negen nieuwe Macs zouden in de pijplijn zitten:

Achter elk model staat hoeveel varianten het zijn, zodat je op 9 stuks uit komt.

Verder zou Apple een Mac mini met M1 Max hebben getest, maar door de komst van de Mac Studio bleek het onnodig om deze op de markt te brengen. Apple zou bij een vernieuwde mini kunnen kiezen voor alleen M2 en M2 Pro.

M2 vervangt de huidige M1-modellen

De machines die nu worden getest zouden de komende maanden op de markt kunnen komen. Er zijn al diverse geruchten over, met name over aanstaande modellen met M2-chip als vervanger van de Macs die in het najaar van 2020 voor het eerst op de markt kwamen met M1-chip. Dat er ook nu al nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro’s aan zitten te komen is el verrassend. Bloomberg meldde eerder dat we tijdens WWDC 2022 minimaal twee nieuwe Macs te zien krijgen.



Wel MacBooks, geen iMac?

Een M2 iMac zit er niet bij

Opvallende afwezige is de iMac. Er lijkt ook geen spoedige opvolger voor de 24-inch iMac met M1 op de planning te staan. Een opvolger van de 27-inch iMac, die onlangs van de markt is gehaald, werd sowieso niet verwacht sinds de Mac Studio is uitgebracht. Ook opvallend is dat het 13-inch instapmodel van de MacBook Pro wél een opvolger krijgt. De grote vraag is of er ook nog een Touch Bar in zit. Momenteel zit de 13-inch MacBook Pro in een wat moeilijke positie, tussen de 13-inch MacBook Air en de 14-inch MacBook Pro in.

Volgens Bloomberg’s Mark Gurman komt zijn informatie van ontwikkelaars, die de nieuwe modellen in hun logbestanden zagen opduiken. Apple zou al bezig zijn met het testen van de nieuwe computers en maakt daarbij gebruik van third party-apps. Het is logisch dat Apple al een tijdje met M2-modellen bezig is, maar nu is er voor het eerst bewijs dat ze ook echt bestaan.

Op 6 juni tijdens WWDC 2022 zullen we waarschijnlijk de eerste aankondigingen van deze M2-modellen meemaken. Uiteraard doen we op iCulture verslag en kun je ook deze keer weer zelf kijken via de Apple-event livestream.