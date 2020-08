Gamecontrollers zonder knoppen

Erg veel ontwikkelingen waren er de afgelopen jaren niet op het gebied van mobiele gamecontrollers voor de iPhone. SteelSeries maakte de Nimbus en verder waren het vooral onbekende merken, die er al snel weer mee stopten. MFi-goedgekeurde controllers kwamen helemaal niet van de grond. Totdat opeens de Nimbus+ opdook en Apple het gebruik van Xbox- en PlayStation-controllers mogelijk maakte. Deze nieuwe controllers van Anker en HyperX bieden ook weer iets nieuws: er zitten geen knoppen op.



Anker PowerCore Play 6K

Waarom zou je iets als de Anker PowerCore Play 6K willen kopen? Vooral omdat het net iets gemakkelijk vast te houden is. Maar ook omdat er een powerbank is ingebouwd. En eigenlijk is dat niet eens zo’n gek idee. Normaal is een powerbank een los blok, dat je in je tas of broekzak kunt stoppen. Dat heeft als nadeel dat er een storende kabel loopt. Of je houdt powerbank en iPhone in één hand vast, maar ook dat is onhandig. Een batterijhoes is een optie, maar is vaak erg duur en ligt niet zo lekker in de hand als je je iPhone gekanteld hebt.

Een speciale houder die ook geschikt is om mee te gamen, kan dan best handig zijn. Vooral voor games die toch al niet voorzien zijn van speciale controller-ondersteuning. Het model van Anker heeft een 6,700 mAh batterij, waarmee je je iPhone twee tot drie keer opnieuw kunt opladen. Het is bovendien universeler dan een batterijhoes. Dit model kan zowel iPhones als Android-toestellen aan. Bij Android is de output 15 Watt via USB-C en bij iPhones tot 12 Watt via de USB-A-poort. Er zit ook een ventilator in om oververhitting te voorkomen.

HyperX ChargePlay Clutch

Blijkbaar kwamen beide bedrijven gelijktijdig op hetzelfde idee, want ook de nieuwe gamecontroller van HyperX heeft geen knoppen. Maar toch zijn er grote verschillen. Dit is de ChargePlay Clutch, die Qi draadloos opladen ondersteunt en een 3.000 mAh verwisselbare batterij heeft. Hij past op smartphones met een lengte tussen 129mm en 172mm.

Je kunt de magnetisch bevestigde batterij loshalen, voor als je alleen wilt gamen en niet opladen. Dit is handig als je geen zwaar accessoire wilt meeslepen. Hij is wel een stuk duurder: $60, terwijl die van Anker rond de $35 kost.

Er zijn nog veel meer van dergelijke ‘radiator gamepads’ te vinden, die vooral zorgen voor koeling en betere grip en soms ook een ingebouwde batterij bevatten. Een betere optie is misschien om Bluetooth-controllers zoals die van de Xbox One te gebruiken, want die heb je misschien al liggen en ze zijn wat breder inzetbaar. Regelmatig opladen zul je dan nog wel zelf moeten doen.

Meer mobiele gamecontrollers vind je in ons overzicht. Hoe je een gamecontroller kunt koppelen met je iPhone en andere apparaten leggen we ook uit.