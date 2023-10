Mensen gebruiken hun Amazon-account niet alleen om te shoppen en om naar Amazon Prime Video te kijken, maar soms ook om in te loggen bij allerlei andere sites en diensten. Vandaar dat de invoering van passkey-support erg welkom is. Met passkeys kun je veiliger inloggen omdat er geen wachtwoord aan te pas komt. Het is bovendien minder gevoelig voor phishing of online uitlekken. Het enige wat je nodig hebt is een geverifieerd apparaat, bijvoorbeeld je iPhone of een toetsenbord met Touch ID-knop.

Amazon passkey instellen

In de instellingen van je Amazon-account kun je aangeven dat je voortaan gebruik wilt maken van passkeys. Vervolgens kun je op de iPhone, iPad en Mac inloggen op je Amazon-account door je vinger of gezicht te scannen met Touch ID en Face ID.

Instellen werkt als volgt:

Ga naar Amazon.nl en log in met je account. Tik bovenin het scherm op je account en kies Account > Aanmelden en beveiliging. Klik bij het onderdeel Wachtwoordcode op de knop Bewerken. Kies de optie Een passkey toevoegen. Volg de instructies op het scherm om je passkey toe te voegen aan Touch ID of Face ID.

Uiteraard kun je meerdere passkeys toevoegen voor alle personen in het huishouden die gebruik maken van het Amazon-account. Zij kunnen dan allemaal inloggen met Touch ID en Face ID.

De passkey-ondersteuning voor Amazon is per direct beschikbaar in de browser, voor alle klanten. Binnenkort zal het ook worden toegevoegd aan de mobiele apps voor iOS. Vanaf dat moment kun je ook passkeys instellen via de accountinstellingen in de app. Voor Android-gebruikers is er sprake van “coming soon”. Amazon voerde eerder deze maand al een soort van passkey-ondersteuning in, maar daarbij had je nog steeds een tweefactorcode nodig. Meer info over de passkeys van Amazon vind je op deze pagina.

Passkeys zijn op de iPhone en de Mac ingevoerd in iOS 16 en macOS Ventura, waarbij je gebruik kunt maken van Face ID of Touch ID. De passkeys worden bovendien (via de iCloud Sleutelhanger) gesynchroniseerd tussen je iPhone, iPad en Mac, zodat ze overal te gebruiken zijn. Ook zijn ze te gebruiken op apparaten die niet van Apple zijn, door een QR-code te scannen.