Al decennia zijn ze onmisbaar op het toetsenbord van iedere Mac: multifunctionele functietoetsen. In plaats van dat de knoppen alleen dienen als F1 t/m F12, hebben ze daarnaast een andere functie zoals het aanpassen van je helderheid en overslaan van nummers. Op de PowerBook G3 ‘Lombard’ uit 1999 werd dit trucje voor het eerst geïntroduceerd – maar wel met een designfout die deze week pas opgelost is, zo ontdekte iCulture.

Het gaat om de Mute-knop, oftewel de knop die het volume van je Mac even op 0 zet. Apple beelde dit altijd uit met een speaker-icoontje, maar echt logisch voelde dit niet. Want wat indiceert nou dat het speakertje geen geluid maakt? En waarom verschijnt er een heel ander icoontje in beeld als je er op drukt – namelijk een speaker met een grote streep erdoor? Deze verwarring is nu eindelijk opgelost met de MacBook Air 2025. Daarop is de Mute-toets precies wat het altijd al hoorde te zijn: een speaker met een streep erdoor.

Mute-toets nieuwe stijl Mute-toets oude stijl

Ook op de iPad Air 2025

Niet alleen de MacBook Air is gezegend met de nieuwe toets: ook de iPad Air 2025 heeft de upgrade gekregen. Althans, als je er het nieuwe Magic Keyboard bij koopt van €329 (11 inch) of €349 (13 inch). Dit toetsenbord had voorheen überhaupt geen rij functietoetsen, dus het is direct een dubbele upgrade.

Overigens is de kans groot dat alle aankomende Macs ook meegaan in Apple’s gewaagde Mute-redesign. De eerstvolgende Mac die we verwachten is de MacBook Pro met M5-chip rond oktober. Ook de nieuwe iPad Pro met M5-chip zou een gewijzigd Magic Keyboard kunnen krijgen, maar dat is nog even afwachten.