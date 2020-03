Ga op virtuele vakantie met je iPhone, Mac of Apple TV

Niemand de deur uit! Dat betekent ook dat de vakantieplannen er in 2020 heel anders uit zien. Niet rondhangen in een all-in resort, geen leuke stedentrips en zelfs de wintersport moest dit jaar misschien wel worden afgebroken. Wat kun je nog wel doen? Een virtuele vakantie op je balkon!

Ideeën voor een virtuele vakantie

Wij hebben het ook niet verzonnen, maar 30 maart is National Virtual Vacation Day. Een dag om lekker te relaxen en energie bij te tanken, waar je ook bij bent. Dit jaar heb je wel heel veel tijd om op virtuele vakantie te gaan, want het lijkt erop dat we nog wel even moet blijven binnenzitten. Een vakantie verlaagt je bloeddruk en zorgt dat je weer met nieuwe energie aan de slag kunt. Een virtuele vakantie is natuurlijk niet hetzelfde, maar het helpt wel om even de moeilijke momenten te vergeten. Ook ideaal als je slecht ter been bent of weinig geld hebt, want het kost helemaal niets. Ga in Afrika op safari, dwaal door exotische regenwouden, of ga op het strand in Bali liggen bakken. Zoek je wat meer vertier op, dan kun je je in het feestgedruis van het Braziliaanse carnaval of Mardi Gras storten. Hier zijn wat leuke ideeën.



#1 Virtuele vakantie in Las Vegas

Met de Las Vegas Virtual Reality-app duik je in de attracties en het nachtleven van deze gokstad. Je komt terecht in VIP-suites, gaat een helicoptervlucht bij zonsondergang doen en kijkt rond in restaurants waar je normaal alleen met een flinke wachtlijst binnenkomt. Ideaal om je nu alvast voor te bereiden op een toekomstig bezoek aan Vegas, als het over een tijdje weer kan.

Deze video geeft je een voorproefje:

In de VRTV Vegas-app is alles in categorieën verdeeld, zodat je kunt doen wat je het leukst vindt. Zo kun je 360 graden rondwandelen in dure hotelsuites en villa’s, of als een vogel over Fremont Street vliegen. Je gebruikt de gyroscoop in je iPhone om de video te bedienen. Is geschikt voor Google Cardboard en andere headsets.

#2 Vier je virtuele vakantie in een pretpark

OK, de pretparken zijn dicht, maar YouTube niet. Je vindt op YouTube een enorme hoeveelheid theme park rides en het mooie is: er zijn geen wachtrijen en je bent ook geen €50 voor een kaartje kwijt. Zo zagen we onlangs een prachtige Shot on iPhone-filmpje van iemand die in Disney World is geweest en de hele ervaring van zo’n park zo goed mogelijk heeft vastgelegd.

Ook leuk zijn de specials pretpark-accounts op YouTube, waarmee je voorin het karretje kunt zitten terwijl je naar beneden suist. Handig als je het zelf niet durft. Op Theme Park Tube vind je een hoop van dergelijke filmpjes bij elkaar.

Een van onze favorieten is Defunctland, waar je filmpjes ziet van rides die niet meer bestaan. Daar kunnen we de Bobslee van de Efteling nu aan toevoegen.

#3 Bezoek het Hermitage Museum

Een ruim vijf uur durende video van het Hermitage Museum, met optredens van orkesten en dans. Het gaat hier om een Shot on iPhone-video die moet laten zien hoe lang de batterij van de iPhone meegaat. Misschien had je de video wel zien langskomen, maar zag je er tegenop om 5 uur lang te kijken. Maar nu je toch maar wat thuiszit kun je deze video mooi als achtergrondbehang opzetten terwijl je bezit bent in huis te klussen.

Het bijzondere is dat de video in één take is opgenomen. Er is dus niet in geknipt. Wil je eerst een voorproefje? Bekijk dan de trailer.

Ook leuk is de behind-the-scenes video, waar in je kunt zien hoe het allemaal is gemaakt.

#4 Virtueel op bezoek in de Grand Canyon

De Grand Canynon ligt weliswaar niet ver van Las Vegas, maar afstanden spelen opeens geen rol meer bij virtuele vakanties. De National Park Service helpt je op weg als je in het park bent, maar je kunt ook virtueel rondkijken op 360 graden-foto’s. Er is een virtuele archeologie-tour en je kan virtueel wandelen lands verschillende aardlagen, totdat je bij de bekende Phantom Ranch komt. Je kunt ook de Colorado River afdalen in een rafting boottrip. Maar het meest boeiend is het ontdekken van de historische plekken, waar mensen eeuwen geleden woonden. Wat hebben de archeologen gevonden, hoe gaan ze te werk?

Meer info op de website van NPS.

#5 Ga naar de Sixtijnse Kapel

Tja, Italië. Niet een plek waar je nu wilt zijn. Maar tijdens een virtueel bezoek loop je geen kans op besmetting. De Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad is beroemd vanwege de kleurrijke Renaissance-fresco’s. Het is er zo normaal druk dat je lang niet alles kunt zien. Je zit op deze virtuele tour niet alleen de bekende kapel, maar ook de tuinen, villa’s en andere musea van Vaticaanstad. Met de pijltjes kun je rondkijken en inzoomen.

Meer info op de website van de Vaticaanse musea.

#6 Bezoek het Witte Huis

Het is geen goed plan om het Witte Huis te bezoeken en misschien wil je dat ook niet, zolang Trump aan de macht is. Maar geen nood: een virtuele tour is maar één klik van je verwijderd. Je ziet het Eisenhower Executive Office Building met daarnaast de West Wing, waar de personeelsvertrekken van het Witte Huis te vinden zijn. Ook kun je 360 graden rondkijken in de ceremoniële ruimte en in diverse andere kamers – zonder dat je oog in oog komt te staan met de president. De East Room, Green Room, Blue Room, Red Room… alles!

Bekijk het in de Google Arts & Culture-app.

#7 Google Arts & Culture

Nu we het toch over de Google Arts & Culture-app hebben: dit biedt een schatkist voor mensen die van kunst, cultuur en reizen houden. Schilderijen bekijken, ontdek verhalen en exposities en zoom in op details van beroemde kunstwerken. Nog nooit kon je zo dichtbij komen.

#8 Bezoek een natuurmuseum

We blijven nog even in Washington DC, want het Smithsonian Museum of Natural History heeft een mooie collectie virtuele tours beschikbaar, waarmee je huidige en eerdere exposities kunt bekijken. Er zitten 125 miljoen objecten in de collectie en dit is het drukstbezochte instituut voor natuurhistorie ter wereld. Bekijk de permanente expositie en wat er eerder geweest is. Klik op de blauwe pijltjes om door elke expositie te bladeren. Met close-ups komen de dinosaurussen opeens heel dichtbij.

Meer info op de website van het museum.

#9 Zet een soundscape-video aan

Wil je bovenstaande scene nadoen, dan heb je natuurlijk wel beelden van een tropisch eiland nodig. Geen punt. Er zijn allerlei video’s met mooie scenes en bijbehorende soundscapes te vinden. Met dergelijke soundscape-geluiden waan je jezelf op een heel nadere plek. Kies een scene in de natuur, met bijbehorend geruis van de zee of bomen. Je wordt er vanzelf rustig van en je hoeft geen zonnebrandcreme te smeren. Pak er een ijskoud biertje bij en het is net echt.

Sommige video’s duren een paar uur. Het kenmerk is dat ze geen spanning veroorzaken. Er gebeurt eigenlijk he-le-maal niks. Maar dat is wel zo rustgevend. Voor deze tip is je Apple TV geknipt.

#10 Kijk naar je Apple TV screensavers

Je hoeft niet eens een video uit te zoeken om leuke beelden te zien. Kijk gewoon naar de vele screensavers op de Apple TV en vlieg over bekende steden en natuurgebieden. Alles trekt traag aan je voorbij, dus het is ideaal als achtergrondbehang en om soms even een blik te werpen.

Bekijk ook Screensavers instellen op de Apple TV Op de Apple TV kun je screensavers instellen, met foto's of bewegende luchtbeelden (Aerial screensavers). In deze tip leggen we uit hoe je de schermbeveiliging kunt instellen en inschakelen.

#11 Virtuele vakantie op Instagram

Er zijn duizenden miljoenen influencers die op Instagram laten zien hoe hun glamorous leven is. Luxe hotels, tropische stranden… terwijl jij normaal gesproken aan het buffelen bent op je werkplek, liggen zij mooi te wezen en ze krijgen er vaak nog voor betaald ook. Maar laten we even het cynisme aan de kant zetten en kijken wat je er nu echt aan hebt. Je kunt via Instagram namelijk prima een toekomstige vakantie voorbereiden. Op alle plekken wereldwijd zijn al eerder mensen geweest, die alles fanatiek hebben vastgelegd. Is het echt de moeite om een paar uur in een busje te zitten om de Big Buddha bij Hongkong te zien? Bekijk de foto’s en je weet het. Tegelijk kun je meteen inspiratie opdoen hoe jij straks vanuit de best mogelijke hoek je selfie maakt.

Natuurlijk zijn er ook andere leuke foto’s van bestemmingen te zien, bijvoorbeeld over architectuur of Apple Stores. We hebben een aparte tip over vakantie voorbereiden met Instagram.

Bekijk ook Gebruik Instagram als reisgids voor je volgende vakantiebestemming Je hebt geen reisgidsen nodig om iets te weten te komen over je volgende vakantiebestemming. Ook op Instagram kun je allerlei informatie vinden en het is vaak nog recenter. Dat hippe restaurant dat een week geleden open ging, staat wel op Instagram, maar niet in je reisgids. Deze tip legt uit hoe je het gebruikt.

#12 Ga op reis in Google Maps of Apple Kaarten

Misschien wat minder mooi, maar het kan wel: ga op reis met Google Streetview of met Apple’s Look Around. Vooral in Apple’s Kaarten-app kun je heel gedetailleerd rondkijken. Het werkt momenteel alleen nog in de VS, maar er is al zoveel te zien dat je wel even bezig bent. Met Google Maps kun je bijvoorbeeld op safari in Afrika gaan.

Bekijk ook Zo gebruik je Look Around in de Kaarten-app Look Around is Apple's variant op Google Street View. Het is te vinden in iOS 13 en nieuwer. Hoe gebruik je dit en wat heb je eraan? Dat laten we zien in deze tip!

Nog veel meer ideeën

Er is echt nog veel meer mogelijk als je op virtuele vakantie wilt gaan. We kunnen deze lijst dan ook eindeloos uitbreiden: