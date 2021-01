Deze Mac-bureauaccessoires in strak design

Een opgeruimd bureau geeft rust in je hoofd. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om gewoon geen troep rond te laten slingeren, maar dat is voor sommigen makkelijker gezegd dan gedaan. Misschien helpt het om je te omringen met bureauaccessoires voor je Mac die benadrukken dat alles er netjes en georganiseerd uit moet zien. Sommige accessoires zijn ook nog eens heel praktisch. Dit is geen uitputtend overzicht, maar een opsomming van onze favorieten.

Verticaal dock voor je MacBook

Werk je met je MacBook en een extern scherm of wil je dat graag doen, maar heb je weinig ruimte op je bureau? Dan is een verticaal dock voor je MacBook wellicht een goed idee. In plaats van de hele oppervlakte van je MacBook neemt dit dock een fractie hiervan in beslag. Zeker als je een grote MacBook hebt komt dit van pas. We geven je twee goede keuzes voor een verticaal dock. Eén van de meest praktische bureauaccessoires voor je Mac!

MacBook Vertical Dock van Brydge

De mooiste optie is die van Brydge. Dankzij de ingebouwde poorten schuif je je MacBook eenvoudig in het dock zonder daarna nog iets aan te sluiten. Dat kan omdat het dock zelf met een externe monitor en andere accessoires is verbonden. Brydge is een bekende accessoiremaker voor Apple-apparaten. Het design van hun Vertical Dock is minimalistisch en biedt ruimte voor het koelsysteem van je Mac. Verzending begint in mid-januari 2021 en is dan ook beschikbaar bij Nederlandse retailers. Er zijn varianten voor de 13-inch, 15-inch en 16-inch MacBooks van de nieuwere generaties.

Je kunt de Brydge Vertical Dock bij de fabrikant kopen voor $170. Let op eventuele verzendkosten. Ook verkrijgbaar bij Amac voor €160.

Twelve South BookArc

Zoek je een goedkoper alternatief dan Brydge of heb je niet de allernieuwste MacBook? Bekijk dan eens de BookArc van Twelve South. Dit accessoire is wat eenvoudiger en daarom ook goedkoper dan dat van Brydge. Je moet bij de BookArc zelf iedere keer je kabels inpluggen. Je krijgt bij de BookArc verschillende inserts voor veel soorten MacBooks. Dat houdt in dat er maar één product te koop is voor iedereen. Wel zo makkelijk! Uiteraard wordt je Mac beschermd tegen krassen.

Je kunt de Twelve South BookArc kopen voor €60.

Laptop standaard

Gebruik je je MacBook op je bureau, dan kan het al gauw voorkomen dat je last krijgt van nekpijn. Dat kan komen omdat je steeds naar beneden gebogen zit met je hoofd om het scherm te zien. Daarom is een standaard voor je MacBook niet alleen mooi, maar ook goed voor je fysieke gezondheid. Ook hier hebben we twee goede opties.

Twelve South Curve

Wil je gewoon een simplistische standaard met een mooie hoogte en ben je niet van plan deze mee te nemen? Dan is de Twelve South Curve iets voor jou. Dit bureauaccessoire is niet alleen voor Mac, maar ook andere laptops. De Curve houdt de laptop iets meer dan 15 centimeter boven je bureau, maar is helaas niet verstelbaar. Wat koeling betreft zit je hier goed, want ongeveer 70% van je laptopoppervlakte wordt vrijgelaten voor koeling. Dat percentage is wel afhankelijk van het formaat uiteraard.

MOFT Laptopstand

MOFT verkoopt een wat kleinere standaard en is meer bedoeld voor onderweg. De laptopstandaard is zelfklevend en neem je dus altijd mee met je MacBook. Het voordeel daarvan is dat je nooit iets extra’s hoeft mee te nemen. Als je ‘m niet wil gebruiken klap je hem simpelweg niet uit. Je kunt je laptop met een hoek van 15 of 25 graden kantelen. Dat staat gelijk aan 5 en 8 centimeter boven je bureau.

Je kunt de MOFT Laptopstand kopen voor €25.

Satechi Clamp Hub Pro voor iMac

Gebruik je een iMac en plug je regelmatig externe apparaten in? Dan weet je hoe onhandig het soms kan zijn dat alle poorten van de iMac aan de achterkant zitten. Ervaren pluggers weten de juiste poort wel te vinden, maar het blijft onhandig. Daarom kan de Satechi Clamp Hub een uitkomst zijn. Je zet deze hub vast in twee speakergaten onderaan je iMac zodat je poorten altijd in het zicht zijn. Bovendien heb je nu meer poorten dan voorheen, want alle poorten van je iMac zijn ook nog gewoon te gebruiken. Deze Clamp Hub is vooral bedoeld voor mensen die vaak snel een apparaat inpluggen en daarna weer eruit halen.

Bureaumat voor je Mac

Een bureaumat kan heel stijlvol staan op je bureau en is misschien wel één van de stijlvolste bureauaccessoires voor de Mac. Je deelt hiermee automatisch de ruimte in voor je toetsenbord, muis en eventueel je laptop. Ook dient het als zachte ondergrond voor je polsen en kun je er een iPad of iPhone op leggen zonder bang te zijn voor krassen. Kortom: een heel veelzijdig matje. Satechi heeft een mooie faux-leren en waterbestendige bureaumat in de kleuren bruin, blauw en zwart. We moeten erbij vermelden dat, afhankelijk van jouw muis, het bewegen van de muis soms wat kan schuren. Gebruik je geen muis, dan kun je die waarschuwing gewoon negeren.

Zoek je een mooie leren muismat, kijk dan eens bij NOMAD. Let op eventuele verzendkosten.

Compacte opbergruimte van Walter Wallet

Heb je altijd troep rondslingeren op je bureau, dan is een organizer misschien wel een van de beste bureauaccessoires voor je Mac. Wij raden de Big Dock en Twin Dock van Walter Wallet aan. Dit Nederlandse bedrijf heeft de bamboehouten organizers zo ontworpen dat je ook nog één of twee iPhones draadloos kunt opladen bovenop, afhankelijk van welke je kiest.

Het Big Dock heeft ruimte voor één telefoon om draadloos op te laden. Daaronder vind je een laatje om kleine accessoires in te bewaren, zoals bonnetjes en een simkaart tool. Kies je voor het Twin Dock, dan kun je twee telefoons opladen. Je hebt dan geen laatje onderop. Beide docks hebben ruimte voor enkele andere spullen bovenop, zoals je pasjeshouder of kleingeld. Kabels worden meegeleverd, maar een oplaadblokje moet je zelf regelen.

Je kunt het Twin Dock voor €30 kopen. Het Big Dock kost €35. Bekijk ook de andere docks van Walter Wallet met andere materialen!

Koptelefoonhouder voor je bureau

Gebruik je graag een koptelefoon als je je Mac gebruikt, dan is een koptelefoonhouder wel zo handig. Het zorgt ervoor dat je (dure) koptelefoon niet overal rondslingert. Het geeft je een motief om hem goed op te bergen. We geven hier twee opties.

Satechi Aluminium Headphone Stand

Zoals je inmiddels kan zien in deze gids heeft Satechi voor veel bureauproblemen een oplossing. Deze stijlvolle standaard voor je koptelefoon dient ook als hub voor je Mac. Je voegt drie USB-A poorten toe aan je Mac. Dat is handig als je computer zelf alleen USB-C heeft. Is je koptelefoon bedraad, dan plug je ‘m in de standaard. Dat hoeft natuurlijk niet als je een draadloze koptelefoon hebt. Achterop de standaard zit een opzetstuk waar je je koptelefoonkabel omheen kunt binden.

IKEA MÖJLIGHET

Een spotgoedkope optie is de MÖJLIGHET van IKEA. Voor twee euro koop je deze metalen koptelefoonhouder die bovendien ook fungeert als houder voor een iPad. Er zit geen extra USB-poort of andere poespas bij, maar dat lijkt ons geen probleem voor de prijs. Veel meer kunnen we hier niet over zeggen. Wil je de goedkoopste koptelefoonhouder, bestel dan bij IKEA.

Je kunt de MÖJLIGHET kopen voor €2.

iPhone standaard voor je bureau

Als we het over bureauaccessoires voor je Mac hebben kunnen we deze categorie natuurlijk niet overslaan. Er is een gigantisch aanbod aan (verticale) standaarden voor je iPhone die ideaal zijn op je bureau. Sommigen hebben ook extra laders voor bijvoorbeeld je AirPods en/of Apple Watch. We hebben een aparte gids met de beste draadloze opladers voor je iPhone. Sommigen zijn horizontaal en anderen zijn verticaal. Keuze genoeg!