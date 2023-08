Linkshandige muizen voor je Mac

Veel muizen zijn qua ergonomische vorm helemaal afgestemd op rechterhanden. En dat is onlogisch, want er zijn genoeg mensen die hun muis liever linkshandig vastpakken. Zeker om je werkhouding te verbeteren kan het nut hebben om een speciale linkshandige muis te kiezen in plaats van een universele symmetrische muis zoals de Magic Mouse. We hebben weliswaar een aparte tip over linkshandig gebruik van de Magic Mouse en een round-up van handige Mac-muizen maar er is toch nog wel wat meer verkrijgbaar voor linkshandige mensen. In dit overzicht bespreken we muizen die speciaal voor linkshandig of universeel gebruik zijn bedoeld.

Logitech Lift Verticale Ergonomische Muis

De Lift-muis van Logitech is verkrijgbaar in een aparte rechtshandige en linkshandige uitvoering. Lift is een verticale ergonomische muis met een goede pasvorm voor kleine tot middelgrote handen. De linkshandige Logitech Lift is er alleen in de kleur grafiet, terwijl de andere versie er ook in het roze en wit is. Maar niet getreurd, want verder is deze muis wel helemaal aangepast aan jouw linkshandige muisgedrag.

Targus Ergoflip

De Targus ErgoFlip is een muis waarbij je kunt wisselen tussen linker- en rechterhand. Dit kan ook handig zijn voor mensen die last hebben van overbelasting of RSI en wat vaker willen wisselen. Dit is geen symmetrische muis, maar eentje waarbij je de bovenkant kan omdraaien. Targus maakt vooral laptoptassen, maar ze hebben ook een aantal computeraccessoires. Het si volgens de fabrikant de eerste ergonomische muis die voor rechts- en linkshandigen geschikt is. En hij is ook nog eens heel snel en precies, zodat hij geschikt is voor gaming. Een volgend pluspunt is dat hij tot 85 procent is gemaakt van gerecycled plastic en in een milieuvriendelijke verpakking zit. En aan de buitenkant is DefenseGuard aangebracht, een antimicrobacteriële beschermlaag die voorkomt dat micro-organismen zich opstapelen op het oppervlak. Zo zit er voor iedereen wel iets bij.

De muis werkt met 4000 DPI voor nauwkeurige positionering en de ingebouwde infrarood optische tracking werkt op bijna elk oppervlak. De energiezuinige verbinding wordt gelegd via Bluetooth Low Energy (BLE). De muis met typenummer AMB586GL is voor rond de 65 euro verkrijgbaar. Targus heeft nog meer producten in de EcoSmart-collectie uitgebracht, waaronder een toetsenbord van gerecycled materiaal en diverse tassen. Eén van die tassen heeft ingebouwde Zoek mijn-ondersteuning, zodat je er zelf geen AirTag meer in hoeft te stoppen. Dat vinden we een beetje overdreven, maar de tweezijdig bruikbare muis zien we wel zitten.

Cherry MW 4500 LEFT

De Cherry MW 4500 is er in twee uitvoeringen, links- en rechtshandig. Dit is een wat goedkopere optie voor mensen die een ergonomische muis zoeken of mensen die een tweede muis zoeken voor erbij. Hij kost nog geen dertig euro. Hij heeft een natuurlijke handpositie en dat kan even wennen zijn, zeker als je ook van plan bent om van rechts naar links te wisselen. Maar zodra je gewend bent aan de bewegingen, gaat alles vanzelf. Deze muis voelt wat minder luxe aan, maar dat kun je ook niet verwachten op dit prijspunt. Het zou fijn zijn als Cherry ook een meer premium-versie van deze muis uitbrengt in wat meer kleuren. Gebruikers melden dat hij wel comfortabel in de hand ligt. De knoppen zijn programmeerbaar, maar alleen als je een pc hebt.

Logitech G903

Zoek je meer een gamersmuis, dan is de Logitech G903 Lightspeed Wireless gaming muis iets voor jou. Deze symmetrische muis is geschikt voor links- en rechtshandigen maar is vooral snel: met een reactiesnelheid van 1 ms ben je altijd op tijd, terwijl hij toch echt draadloos is. Daardoor heb je alle bewegingsvrijheid. De tracking snelheid is in te stellen tot 16.000 dpi en alle functies zijn op voorhand via de knoppen in te stellen. Soortgelijke gamingmuizen zijn de Razer DeathAdder V2 (€140) en de Logitech G Pro X Superlight (€133).

Adesso iMouse E9

Zoek je een muis met kabeltje, dan is deze linkshandige verticale ergonomische muis misschien een idee. Hij is er in rechts- en linkshandige versie, maar wij zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de variant voor linkshandige gebruikers. Er zitten vier gevoeligheidsniveau’s op, variërend van 800dpi tot 2400dpi. De ijsblauwe verlichting vormt een mooi contrast met de glanzend zwarte behuizing, maar heeft verder geen functie. Het is puur decoratief. Deze goedkopere linkshandige muis van Zunate lijkt er trouwens sprekend op.

Het gaat vooral om het ergonomische verticale ontwerp, waardoor je betere ondersteuning hebt voor je onderarm en de pols minder hoeft te draaien. De muis heeft een verticale hoek van 50 graden, waardoor je een soort ‘handshake’-grip hebt. Ook dit helpt mee om spanning op je spieren en het risico op Carpal Tunnel Syndroom te verminderen. De knoppen gaan lang mee en kunnen tot 10 miljoen keer worden ingedrukt.

