De afgelopen jaren is het aanbod van gamecontrollers voor onder andere iPhone en iPad flink toegenomen, mede doordat controllers van PlayStation, Xbox en de Nintendo Switch officieel geschikt zijn. Maar naast de officiële controllers van de grote spelcomputers, groeit ook het aanbod van controllers van derden. 8BitDo is een bekend merk dat dergelijke controllers maakt en vanaf nu is een zestal van de modellen van dit merk officieel geschikt voor je iPhone, iPad, Mac en Apple TV.



8BitDo controllers werken met Apple

Om de controllers volledig geschikt te maken, zorg je ervoor dat je de nieuwste software-update voor de controllers installeert en je iPhone, iPad, Mac of Apple TV op de nieuwste softwareversie draait. De ondersteuning voor Apple geldt voor deze zes 8BitDo-controllers:

SN30 Pro for Android

SN30 Pro

Pro+

Pro 2

Ultimate 2.4G

Lite SE

Je kan alle controllers draadloos koppelen met je Apple-toestel. Voor Macs en iPads met usb-c kun je ook de bedrade verbinding gebruiken. In totaal kun je maximaal vier controllers tegelijk aansluiten (mits de game een multiplayeroptie heeft). De controllers zijn bruikbaar in alle games die ondersteuning bieden voor MFi-controllers (waaronder Apple Arcade-games) en in de Bluetooth-instellingen kun je de werking van knoppen aanpassen. Op dit moment worden de trilfunctie en bewegingssensoren nog niet ondersteunt op Apple-apparaten. Op de Apple TV en iPad kun je ook het beginscherm bedienen via de controllers.

De zes modellen hebben allemaal onderlinge verschillen. De SN30 Pro doet denken aan de vroegere SNES-controller, maar dan met twee analoge sticks. De Pro 2 is vergelijkbaar, maar dan met twee hendels voor meer comfort. Alle controllers zijn voorzien van de standaardknoppen, zoals analoge sticks, een D-pad, schouderknoppen en actieknoppen.

Om de nieuwste software-update voor de controller te downloaden, gebruik je de upgradetool van 8BitDo, beschikbaar op Mac en Windows. Na het updaten kun je de controllers koppelen aan je iPhone, iPad, Mac of Apple TV.