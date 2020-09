Simyo is al regelmatig uitgeroepen tot de beste mobiele provider van Nederland, onder andere door de Consumentenbond. Je krijgt de beste service voor een prijs waar je blij van wordt. Jij kunt dat nu gratis ervaren, door mee te doen met ons testpanel! Je kunt dan een maand lang gratis Simyo eSIM proberen, zonder dat het je een cent kost.

Test zelf Simyo eSIM

Wil jij een maand lang gratis eSIM van Simyo proberen, dan is dit je kans! Als lezer van iCulture kun je je aanmelden voor het testpanel. Maar liefst 50 mensen krijgen de mogelijkheid om Simyo eSIM zelf aan de tand te voelen. Je mag met het tegoed doen wat je wilt, zodat je kunt ervaren hoe handig het is om een extra telefoonnummer te hebben. Voor mensen die niet kunnen meedoen aan de testactie hebben we nog een paar leuke goodies om te verloten. Lees er meer over in ons speciale artikel.

Meer weten over Simyo eSIM?

We kunnen ons voorstellen dat je nog wat vragen hebt over Simyo eSIM. Kun je makkelijk wisselen tussen de nummers? Ben je écht op beide nummers bereikbaar? En waarom zou je voor Simyo kiezen? We hebben voor je een aantal argumenten op een rijtje gezet.

Hoe werkt eSIM?

eSIM is een ‘digitale’ simkaart die ervoor zorgt dat je gemakkelijker een extra abonnement kunt afsluiten. Je hebt dan geen traditionele plastic simkaart meer nodig. Het is de opvolger van de Apple SIM, een plastic simkaartje die Apple vroeger meeleverde bij sommige iPads. Het inbouwen van de simkaart scheelt gedoe. Je hoeft niet meer te wachten tot je de simkaart van je provider hebt ontvangen en kunt dus meteen online zijn. eSIM is de toekomst: het is goed denkbaar dat Apple in toekomstige iPhones helemaal geen simkaartslot meer inbouwt, zodat alles digitaal gaat.

In dit uitlegartikel lees je alles over eSIM en wat je ermee kunt doen! 🙂

Bekijk ook eSIM en Apple SIM: alles over de ingebouwde simkaart in Apple-producten Lees alles over eSIM en Apple SIM, de elektronische simkaart in Apple-toestellen. De eSIM is een ingebouwde simkaart in sommige iPhones, iPads en Apple Watch-modellen. In welke landen is eSIM en hoe zit het met eSIM in Nederland?

Veelgestelde vragen over eSIM

Hoe zit het met eSIM in Nederland? Hoe werkt dualsim? Welk toestel heb ik nodig en wat heb ik er nou eigenlijk aan? We kunnen ons voorstellen dat je nog wat vragen hebt. Geen nood, dat hadden wij ook toen we voor het eerst hoorden van eSIM. Gaandeweg hebben we steeds meer informatie verzameld, zodat we precies weten wat wel en niet werkt. We leggen ook per provider uit wat de mogelijkheden en kosten zijn, zodat je zeker weet dat je de juiste keuze maakt.

Bekijk ook eSIM FAQ: veelgestelde vragen over de eSIM op de iPhone In deze eSIM FAQ lees je antwoorden op veelgestelde vragen over de ingebouwde simkaart. Op welke toestellen is het beschikbaar, welke aanbieders zijn er, hoe activeer je het?

Dualsim gebruiken op je iPhone

De recente iPhones beschikken over een dualsim-functie. Naast het normale simkaartslot zit er ook eSIM in, waarmee je een tweede nummer kunt toevoegen. Deze dualsim iPhones bieden allerlei nieuwe mogelijkheden. Wil je weten hoe het zit met de dualsim statussymbolen, hoe je moet omgaan met voicemail, roaming en toepassingen zoals FaceTime en WhatsApp-gesprekken lees je in onze uitleg.

Bekijk ook Dualsim op de iPhone gebruiken: zo doe je dat De recente iPhones beschikken over een dualsim-functie. Naast het normale simkaartslot zit er ook een eSIM in, waarmee je een tweede nummer kunt toevoegen. In deze tip leggen we je uit hoe je de eSIM dualsim instelt en gebruikt.

Hoe werkt eSIM bij Simyo?

Stel, je hebt gekozen voor eSIM van Simyo. Uistekende keuze! Maar hoe krijg je het vervolgens werkend? Moeilijk is het niet, maar mocht je toch tegen bepaalde dingen aanlopen, dan hebben we een handleiding voor je. Als nieuwe klant kies je bij het aanvragen van een bundel voor eSIM in plaats van de gewone simkaart. Ben je al klant, dan kun je eSIM aanvragen als vervangende simkaart. Dit werkt via de Mijn Simyo-app. Ga je met je Simyo eSIM overstappen naar een nieuwe iPhone, dan kun je de simkaart er natuurlijk niet uithalen omdat ‘ie digitaal is. Ook dit regel je gemakkelijk via de Mijn Simyo-app. In ons stappenplan staat precies wat je moet doen. Op dit moment werkt Simyo eSIM nog niet met wearables zoals de Apple Watch. De mogelijkheden worden onderzocht, maar op dit vlak is nu nog niets te melden.

