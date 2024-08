Speakers draadloos maken

Met de AirPort Express van Apple kon je hifi-stereosystemen en speakers draadloos maken. Apple is alweer een tijdje geleden gestopt met de AirPort Express, maar er zijn genoeg alternatieven. Hoe je bestaande speakers draadloos kunt maken, bijvoorbeeld via AirPlay, lees je in deze gids. Of het nu gaat om een losse speaker of een multiroom-systeem voor muziek in meerdere kamers tegelijk, er is altijd wel een oplossing te verzinnen om je muziek te streamen. De ene oplossing zal beter op jouw wensen aansluiten dan de andere.

Geen enkele oplossing is ‘de beste’

Er zijn talloze ontvangers, apps en apparaatjes die je kunnen helpen om je speakers draadloos te maken, nog veel meer dan we in dit overzicht kunnen noemen. Kijk bij de fabrikant van je eigen speakersysteem of ze misschien een oplossing hebben uitgebracht waarmee je de speakers draadloos kunt maken.

Hou er verder rekening mee dat niet alles met Apple Music werkt. Zo kun je geen Apple Music streamen naar een Chromecast Audio. Daarom kunnen we ook niet de meest optimale oplossing aanwijzen, omdat dit helemaal afhangt van de vraag welke muziekdienst jij gebruikt, of je een lokale muziekbibliotheek wilt streamen en in welke audiokwaliteit je van de muziek wilt genieten. Het heeft geen zin om een heel dure oplossing aan te schaffen (bijvoorbeeld een van de duurdere Yamaha MultiCast-modellen van 600 euro) als je alleen maar wat mp3’tjes wilt afspelen. Terwijl zo’n investering wél zin kan hebben als je muziekkenner bent.

Hoe zit het met audiokwaliteit?

Bovenstaande oplossingen zijn niet allemaal geschikt voor het afspelen van lossless muziek in de hoogst mogelijke kwaliteit wil luisteren. In dat geval zullen muziekkenners vaak kiezen voor een bedrade oplossing. Ook belangrijk om te weten is dat streamen via Bluetooth een lagere audiokwaliteit kan opleveren dan je met AirPort Express had. AirPlay streamt de muziek namelijk met een lossless codec (Apple Lossless) op cd-kwaliteit van 44KHz 16-bit. Dit is beter dan de lossy compressie van Bluetooth.