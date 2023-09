Zou je de handige tips van iCulture.nl wel eens in boekvorm willen hebben? Dat kan! Samen met de boekuitgevers van Van Duuren Media hebben we onze beste tips voor gevorderde gebruikers gebundeld. En als je je nu inschrijft krijg je €5,- korting!

Zo word je een iPhone Pro

Je iPhone is een technisch hoogstandje. Maar zeg nu eens eerlijk: haal je wel alles eruit wat erin zit? Foto’s en video’s maken, bellen, whatsappen en spelletjes spelen doen we bijna allemaal. Maar je kunt zoveel meer met je iPhone doen. Met dit boek ontdek je de vele – vaak verborgen – mogelijkheden van je smartphone. Ze zijn handig, tijdbesparend of gewoon leuk om te weten. Er zitten in iOS allerlei functies die je nog niet kende of die je misschien alweer vergeten was, maar waarmee je allerlei acties veel sneller kunt uitvoeren. Al na een paar tips te hebben toegepast voel je je een echte Pro!

Je ontdekt wat er allemaal mogelijk is in Mail, Safari en andere apps. Je haalt meer uit je iPhone en beleeft er meer plezier aan. Wég met de frustratie dat bepaalde dingen niet goed lukken: dit boek legt het allemaal stapsgewijs uit op een serieuze en volwassen toon. Want het feit dat je iCulture leest, betekent dat je al behoorlijk goed je weg kunt vinden op de iPhone. Er is alleen zoveel meer om te ontdekken!

“iCulture is voor mij al sinds en jaar dag DE bron voor nieuws, maar ook zeker handige tips voor het gebruik van m’n iPhone. Zelfs de meest doorgewinterde Apple-fan haalt door dit boek nog meer uit zijn of haar iPhone!”

– Michiel Veenstra, DJ en Program Director KINK.NL en verstokt iPhone-gebruiker

Dit boek is bedoeld voor iedereen die meer uit de iPhone wil halen. Kortom: voor jou! Of voor iemand anders, die je de beste tips van iCulture gunt.