Veel van Apple’s huidige producten zijn voorzien van een refresh rate (verversingsgraad) van 60Hz. Dit geeft aan hoe vaak de pixels op het scherm vernieuwd worden. Hoe hoger dit getal, hoe soepeler animaties en bewegingen op het scherm zijn. Een select aantal producten heeft echter een veel hogere refresh rate van 120Hz (genaamd ProMotion), waaronder de iPad Pro, MacBook Pro en de Pro-modellen van de nieuwste iPhones. Veel gebruikers vinden dat Apple vooral op de standaard iPhone-modellen de overstap moet maken naar 120Hz en dat lijkt volgend jaar ook te gaan gebeuren. Maar achter de schermen zou Apple ook nog aan een tussenweg werken, namelijk LCD-displays met 90Hz refresh rate.

‘Apple met 90Hz schermen’

De informatie is afkomstig van een anonieme bron, die dit gedeeld heeft met de Upgrade-podcast van Myke Hurley en Jason Snell, Apple-journalist bij Six Colors. Het zou gaan om LCD-schermen met een hogere refresh rate dan de standaard van 60Hz die Apple nu nog heeft. De 90Hz-schermen zouden we terugzien bij meerdere productgroepen, maar als eerste bij de iPad Air die we in voorjaar 2025 gaan zien.

Later zouden andere producten aan de beurt zijn, waaronder de iMac en het Studio Display. Waarschijnlijk zijn deze producten pas in 2025 of later aan de beurt. Hoe het zit met andere producten die nog 60Hz hebben (zoals de iPhone SE en instap-iPad), is niets gezegd. De iPhone SE krijgt volgend jaar vermoedelijk voor het eerst een OLED-scherm en aangezien de 90Hz-schermen gebruik maken van LCD, lijkt de kans niet groot dat de iPhone SE overstapt naar 90Hz. We verwachten dat de iPhone SE pas over een aantal jaar meteen naar 120Hz gaat, zodra de andere standaardmodellen dat ook al een paar jaar hebben.

Over exacte voordelen van een 90Hz scherm in het geval van Apple, zegt de bron niets. Maar het lijkt logisch dat de kwaliteit qua animaties met 90Hz precies tussen de huidige 60Hz en 120Hz schermen in zit, qua vloeiendheid.