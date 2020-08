Met een Instagram QR-code of naamtag kun je snel anderen laten zien wat jouw Instagram-profielnaam is. Deze tip legt uit hoe je zo'n Instagram naamtag maakt.

Instagram QR-codes en naamtags

Instagram heeft twee manieren om snel je profielinformatie uit te wisselen. EΓ©n van die manieren is met een QR-code, waarbij de andere persoon alleen maar de blokjescode hoeft te scannen om te weten wat jouw Instagram-naam is. De QR-codes zijn nieuw sinds augustus 2020 en zijn mogelijk nog niet voor iedereen te zien. Heb je geen QR-code? Dan kun je gebruik maken van de al langer bestaande naamtag. De Instagram naamtag is een plaatje dat je aan andere mensen kunt laten zien. Zo kunnen anderen je makkelijk gaan volgen. Het is vooral bedoeld als je iemand op een feestje, op straat of op een andere plek ontmoet en onderling Instagram-accounts wilt uitwisselen.

Wist je dat @iCulture.nl regelmatig leuke Instagram Stories heeft en interessante filmpjes met uitleg maakt? Volg ons profiel en je blijft op de hoogte!



Instagram QR-code

Met de Instagram-app kun je een QR-code maken, die je bijvoorbeeld kunt uitprinten en aan de muur hangen in een restaurant of bedrijf. Anderen kunnen vervolgens de QR-code scannen met hun camera, om makkelijk jouw account te kunnen volgen.

Zo kun je een QR-code maken:

Open de Instagram-app op je toestel. Tik rechtsonder op je profielicoon. Tik op het hamburgermenu rechtsboven. Tik op QR-code.

Je kunt de QR-code opslaan, uitprinten of op een andere manier delen. Zo kunnen klanten van een restaurant of winkel bijvoorbeeld gemakkelijk de openingstijden zien, het account gaan volgen of iets kopen. Het scannen van de QR-code doe je gewoon met de camera van je smartphone, waarna je naar het betreffende Instagram-account wordt geleid. Mensen hoeven de Instagram-app dus niet eerst te openen.

Instagram naamtag maken

Heb je nog geen QR-code? Dan kun je gebruik maken van de naamtag, die je op dezelfde plek vindt.

Zo maak je je eigen Instagram naamtag:

Open de Instagram-app op je toestel. Tik rechtsonder op je profielicoon. Tik op het hamburgermenu rechtsboven. Tik op Naamtag.

Zie je de Naamtag-optie nog niet, dan heeft Instagram het mogelijk nog niet geactiveerd voor jouw profiel. In dat geval zul je op een later moment nog eens moeten kijken.

Instagram naamtag aanpassen

Je kunt de Instagram naamtag aanpassen aan je wensen. Dit werkt alleen via de mobiele app en niet via de webinterface.

Stappen voor Instagram naamtag aanpassen:

Maak een naamtag aan, zoals hierboven uitgelegd. Tik bovenin het scherm op Kleur. Door meermaals te tikken wissel je tussen de opties Emoji en Selfie. Tik op een willekeurige plek op het scherm om tussen de mogelijkheden te wisselen.

Je tikt dus op Kleur en vervolgens op een willekeurige plek om het scherm om verschillende kleuropties te zien, of je kiest een Emoji of Selfie. Je kunt ook drie verschillende designs instellen.

Instagram naamtag scannen

Een Instagram naamtag scannen kan op twee manieren: via de Instagram-camera en via je eigen profiel.

Instagram naamtag scannen via de Instagram-camera:

Ga in de Instagram-app naar de camera. Richt de zoeker op de naamtag. De naamtag wordt herkend.

Je kunt ook via je profiel een naamtag scannen. Hiervoor ga je volgens de stappen die we bovenaan dit artikel hebben genoemd naar het scherm waarop je eigen naamtag wordt getoond. Tik onderin het scherm op Een naamtag scannen en richt de camera op de naamtag van iemand anders. Je wordt nu meteen doorgestuurd naar het profiel van degene die je hebt ontmoet.

Deze functie is vooral interessant voor mensen die je in real life ontmoet. Je zou ook je nametag op internet kunnen zetten, om te zorgen dat jouw account nieuwe volgers krijgt. Je kunt ook je nametag in berichten zetten, op je blog publiceren of in de handtekening onder e-mail opnemen.

