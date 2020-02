Meerdere bestanden tegelijk hernoemen in macOS

Het batchgewijs hernoemen van bestandsnamen is al mogelijk sinds OS X Yosemite, dus grote kans dat het ook op jouw Mac werkt. Je hoeft dus niet meer voor elk bestand een nieuwe naam in te tikken, maar kunt meerdere tegelijk doen. Dit komt van pas als je bijvoorbeeld een serie foto’s dezelfde naam wilt geven, of als er een typefout in de bestandsnamen staat. Voorheen had je daarvoor apps van derde partijen nodig, zoals Name Mangler.

Meerdere bestanden hernoemen in macOS

Om een groep bestanden batchgewijs een andere naam te geven, ga je als volgt te werk:

Selecteer de bestanden waarvan je de naam wilt wijzigen. Klik op de rechtermuisknop. Kies de optie Wijzig naam van x onderdelen. Heb je 20 bestanden geselecteerd, dan zal op de plaats van de x het cijfer 20 staan.

Geef aan welke tekst je wilt vervangen. Je kunt bijvoorbeeld een typefout herstellen, zoals hieronder is gedaan. Je hebt nu drie opties: Vervang tekst, Voeg tekst toe en Opmaak. De laatstgenoemde optie is het meest uitgebreid, omdat je bijvoorbeeld de bestanden een opeenvolgende nummering kunt geven.

De eerste twee opties Vervang tekst en Voeg tekst toe laten je snel een stuk tekst vervangen door een andere. Ook kun je een extra tekst toevoegen voor of achter de huidige bestandsnaam. Het werkt snel en foutloos. Bij Opmaak heb je meer mogelijkheden. Je kunt een compleet nieuwe naam instellen, wat vooral handig is bij bestanden die verschillende naamgeving hebben.

Alternatief om bestandsnamen te wijzigen

Zoek je een app waarmee meer mogelijk is, dan is Name Mangler een alternatief. Deze app is verkrijgbaar in de Mac pp Store en wordt gemaakt door een externe ontwikkelaar. Bij Name Mangler krijg je een live preview van de naamswijziging en kun je in meerdere stappen de wijzigingen doorvoeren. De app hernoemt 2.300 bestanden per seconde, sneller dan je ooit handmatig zou kunnen doen. Er hangt wel een flink prijskaartje aan.

Goedkopere alternatieven zijn NameChanger, A Better Finder en Rename X. De laatstgenoemde vind je in de Mac App Store.

