Het is een veelvoorkomend probleem op koude dagen. Je wilt even snel een berichtje beantwoorden of je telefoon opnemen, maar omdat je handschoenen aan hebt kun je het touchscreen niet bedienen. Gelukkig zijn er oplossing om met handschoenen aan je iPhone te bedienen.

Slimme trucs om je iPhone met handschoenen te bedienen

Het is 10 graden onder nul en je iPhone rinkelt. Met handschoenen aan lukt het bijna niet om het touchscreen te bedienen. Dat komt omdat het scherm gebruik maakt van de elektrische geleiding die ontstaat als je met je vingers het scherm aanraakt. Maar toch zijn er wel wat trucjes om ervoor te zorgen dat je nog steeds de meeste functies van je iPhone kunt gebruiken.

#1 iPhone bedienen met je neus

Als je je vingers niet kunt gebruiken door handschoenen, is er altijd wel een lichaamsdeel dat onbedekt is. Zoals je neus. Je kunt met je neus gemakkelijk het scherm bedienen, al is het wel een kwestie van even oefenen. Nadeel: het ziet er een beetje gek uit en het kan een smeerboel worden als je verkouden bent. Ook is het in deze tijd misschien niet altijd de beste optie als je een mondkapje draagt.

#2 Adem op het scherm of lik je handschoen

Om te zorgen dat er toch elektrische geleiding mogelijk is, kun je op het scherm ademen om dit wat vochtig te maken. Je kunt ook een vinger van je handschoen likken voordat je over het scherm gaat vegen. Dit werkt het best bij een gebreide handschoen, omdat deze vocht doorlaten. Het vocht fungeert daarbij als een brug tussen je vinger en het scherm. Als het erg koud of winderig is zal het niet goed werken.

#3 Koop touchscreen-handschoenen

Deze zag je al aankomen: met touchscreen-handschoenen is het probleem meteen opgelost. Deze zijn voorzien van speciaal geleidend materiaal, waardoor er toch elektrische geleiding tussen het scherm en je vinger kan ontstaan. Ook zijn deze handschoenen bij de vingertoppen van de wijsvingers vaak wat dunner.

Er zijn duurdere uitvoeringen, maar je vindt ze ook heel goedkoop bij dumpwinkels voor nog geen 5 euro. Bekijk onze round-up met touchscreen-handschoenen voor een paar voorbeelden.

#4 Neem je AirPods mee

Je kunt natuurlijk je AirPods gebruiken om mee te bellen, maar wist je ook dat je hiermee kunt opnemen en ophangen? Dat doe je door tweemaal op de zijkant van je één van je AirPods te tikken. Gebruik je AirPods Pro, dan moet je het steeltje tweemaal indrukken achter elkaar. Ophangen werkt ook zo.

Je wil natuurlijk ook weten wie er belt. Daarom raden we aan om die aankondiging in te stellen. Zo doe je dat:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Scroll naar beneden en tik op Telefoon. Tik nu op Kondig beller aan. Zorg dat je één van de opties aanvinkt, maar kies niet voor Nooit.

Siri zal nu aankondigen wie er belt. Is het een onbekend of anoniem nummer, dan hoor je niet welk nummer er belt. Siri zegt dan slechts “Onbekende beller”.

#5 iPhone bedienen met een worstje

Of je nou je vinger of een Bifi-worstje gebruikt: het is allebei vlees. Zit je toevallig net een worstje te eten, dan kun je die ook gebruiken als ‘vinger’. Het vet van het worstje zorgt ervoor dat het geleidt, ook als de temperaturen onder nul zijn. Deze truc wordt in Zuid-Korea gebruikt. Nadeel is dat je maar net een worstje bij de hand moet hebben en het scherm wordt vettig.

#6 Bedien je iPhone met Siri

Spraakbediening wordt steeds beter op de iPhone en je kunt talloze dingen doen zonder het scherm aan te raken. Gebruik bijvoorbeeld Siri om een afspraak te noteren of om iemand te bellen. Je kunt met Hé Siri ook informatie opvragen, bijvoorbeeld over het dichtstbijzijnde café waar je warme chocolademelk kunt krijgen.

#7 Maak je handschoenen geschikt

Er zijn verschillende manieren om je bestaande handschoenen geschikt te maken voor een touchscreen. Je kunt ze met metaaldraad borduren om ze geleidend te maken of een geleidende polyamide-oplossing op de vingertoppen van de handschoenen smeren. Je hoeft ze dan alleen nog droog te blazen met een föhn. Meestal is het sneller en goedkoper om touchscreen handschoenen te kopen, maar als je echt verknocht bent aan een bestaand paar zijn er best wel mogelijkheden.

Je hebt nu enkele handige tips om je iPhone met handschoenen te bedienen. Wil je meer tips om je iPhone te beschermen in koud weer? Bekijk dan onze gids speciaal voor de wintermaanden.