Heb je moeite om bepaalde instellingen te vinden op de iPhone of iPad? De Instellingen-app heeft een handige zoekbalk, die niet altijd zichtbaar is. Daarmee vind je razendsnel de instelling die je zoekt.

Zoeken in de instellingen van je iPhone

In de Instellingen-app van je iPhone of iPad kun je heel veel instellingen aanpassen om het gebruik van je toestel makkelijker te maken. Er zijn inmiddels zoveel opties en instellingen, dat je wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. De zoekfunctie in de Instellingen-app helpt je daarbij.

Zoeken in de Instellingen-app

Naarmate er steeds meer instellingen bij zijn gekomen op de iPhone, werd het lastiger om de juiste optie te vinden. Daarom heeft Apple sinds iOS 9 een zoekbalk toegevoegd. Je vindt deze bovenaan de beginpagina van de Instellingen-app maar hij is niet direct zichtbaar.

Na het openen van de Instellingen-app moet je het scherm een stukje naar beneden trekken om de zoekbalk tevoorschijn te laten komen. Vervolgens kun je je zoekterm invoeren. In onderstaand voorbeeld zoeken we bijvoorbeeld naar instellingen voor de trilfunctie en Siri. Zoals je ziet verschijnen er ook apps waarvan de naam met ‘tri’ beginnen en waarvan je de instellingen kunt regelen.

Sommige zoektermen leveren erg veel resultaten op, zoals ‘Siri’.

De zoekbalk van de Instellingen-app doorzoekt alle opties. Hierdoor duiken ook instellingen op die te maken hebben met Toegankelijkheid.

Door te tikken op een getoonde instelling word je meteen naar het juiste scherm gebracht waar je de instelling kunt vinden. Het is alleen mogelijk vanaf de openingspagina van de Instellingen-app mogelijk om te zoeken naar. Zit je ergens diep in de app en wil je iets anders zoeken? Dan moet je met de terugknop linksboven eerst helemaal naar de beginpagina gaan.

Meer instellingen zoeken

Veel instellingen (maar lang niet alle) kun je ook bereiken via het Bedieningspaneel. Je kunt het Bedieningspaneel aanpassen en extra knoppen toevoegen.

Bekijk ook Zo pas je het Bedieningspaneel aan met extra knoppen Je kunt het Bedieningspaneel aanpassen, zodat er allerlei handige knoppen bij komen op je iPhone en iPad. In deze tip lees je hoe je het Bedieningspaneel, ook wel Control Center genoemd, aanpast.

Bekijk ook eens deze tips: