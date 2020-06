Vanaf iOS 14 kun je gesprekken in de Berichten-app vastzetten aan de bovenkant. Dat is handig voor de gesprekken die je regelmatig opent. Wij leggen de voordelen uit en hoe je het doet.

iMessage-gesprekken vastzetten

Het vastpinnen van iMessage-gesprekken is mogelijk in iOS 14, iPadOS 14 en MacOS Big Sur. Deze drie updates verschijnen in het najaar van 2020.

Als je een gesprek vastzet komt het gesprek bovenaan in je chatlijst. De contactfoto voor deze persoon (of de groepsafbeelding) komt groot in beeld te staan voor betere herkenning. Je hebt ook de mogelijkheid om gesprekken te sorteren bovenin de lijst. Dat kan normaalgesproken niet, omdat berichten gesorteerd worden op tijd van ontvangst.



Gesprekken vastzetten in iMessage

Om een gesprek vast te zetten aan de bovenkant van je chatlijst heb je minimaal iOS 14 of een van de andere genoemde versies. Het vastzetten van een gesprek is simpel, kijk maar:

Open de chatlijst in de Berichten-app met iOS 14. Pak een gesprek vast door je vinger erop te houden en sleep deze naar boven.

Zoals je ziet verschijnt er uitleg als je je eerste gesprek vastzet. Je kunt maximaal 9 gesprekken vastpinnen. Het maakt niet uit of het een iMessage-gesprek of sms-gesprek is. Heb je je favoriete gesprekken bovenaan gezet, maar kan de volgorde beter? Dan kun je de berichten achteraf nog ordenen. Het enige wat je daarvoor moet doen is het gesprek vastpakken en op de juiste plek zetten.

Bekijk ook Spraakberichten met iMessage sturen via Siri: zo doe je dat Vanaf iOS 14 kun je spraakberichten in iMessage sturen met Siri. Dat is handig als je iemand snel een berichtje wil sturen, maar niet wil dicteren met de kans dat je verkeerd wordt verstaan. Wij leggen uit hoe het werkt.

Misschien heb je gemerkt dat je niet meer standaard het meest recente bericht in het gesprek ziet. Dat klopt, maar zodra je een nieuw bericht in het gesprek ontvangt verschijnt dit als een tekstballon boven de contactfoto. Ook zie je een blauw bolletje. Is je contactpersoon aan het typen, dan zie je dat ook terug in een apart ballonnetje.

Wil je een gesprek niet meer bovenaan hebben? Sleep hem dan terug naar de gewone lijst. De chat wordt automatisch gesorteerd op datum.

Het vastpinnen van gesprekken is slechts één van de nieuwe Berichten-app functies in iOS 14. Je kunt vanaf iOS 14 ook direct reageren op iMessage berichten. Dat maakt gesprekken ook een stuk overzichtelijker. Hoe je direct reageert op een iMessage bericht lees je in onze afzonderlijke tip.

Meer over iOS 14