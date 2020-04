Apple ID: bekijk welke apparaten gekoppeld zijn aan jouw account

Apple heeft overzichten om te zien welke apparaten allemaal aan jouw Apple ID zijn gekoppeld. Met deze tip laten we je zien hoe je deze kunt raadplegen.

Je Apple ID gebruik je om in te loggen op al je Apple-apparaten en -diensten. Je kunt er aankopen mee doen in de App Store, synchroniseren met iCloud, noem maar op. Als je de afgelopen jaren al flink wat iPhones en Macs hebt versleten, dan kan het goed zijn om te kijken welke apparaten aan je Apple ID zijn gekoppeld. Zo kun je bijvoorbeeld oudere apparaten verwijderen die je niet meer bezit. Met deze tip laten we je zien hoe je het overzicht van al je apparaten kunt bekijken.

Welke apparaten zijn aan mijn Apple ID gekoppeld?

Apple houdt van de meeste apparaten bij of ze aan je Apple ID zijn gekoppeld of niet. Onderstaande apparaten kun je via de overzichten bekijken:

iPhone

iPad

iPod touch

Mac

Apple TV

Apple Watch

HomePod

AirPods, AirPorts en andere accessoires worden dus niet in deze overzichten weergegeven.

In het overzicht zie je alle Apple-apparaten waarmee je momenteel staat ingelogd met je Apple ID. Al jouw iPhones, iPads, Apple Watches en Macs worden hier vermeld. Wanneer je op een apparaat klikt, krijg je een overzicht te zien van de eigenschappen van het apparaat, zoals de softwareversie en het serienummer. Zo kun je snel zien of de apparaten allemaal van jou zijn en of je de laatste software-updates hebt geïnstalleerd.

Bij een iPhone wordt ook nog het telefoonnummer vermeld, handig als je een apparaat niet direct herkent. Je kunt apparaten ook verwijderen uit dit overzicht door deze te selecteren en op Verwijder te klikken. Blijf je echter ingelogd met je Apple ID, dan zal het apparaat na verloop van tijd weer in het overzicht verschijnen.

Gekoppelde Apple ID-apparaten bekijken op de iPhone en iPad

Zo kun je op je iPhone en iPad eenvoudig controleren op welke apparaten je ingelogd bent:

Ga naar de Instellingen-app. Tik bovenaan op je naam. Scroll naar onderen. Je ziet hier een lijst van alle apparaten waarop je ingelogd bent met je huidige Apple ID.

Gekoppelde Apple ID-apparaten bekijken op de Mac

Op de Mac volg je deze stappen:

Open Systeemvoorkeuren en klik op iCloud. Klik dan op Accountgegevens. Kies nu voor Apparaten en de lijst met toestellen verschijnt in beeld.

Ook hier kun je gegevens van toestellen bekijken en eventueel verwijderen van je account.

Gekoppelde Apple ID-apparaten bekijken op Apple’s website

Heb je geen iPhone, iPad of Mac bij de hand, dan is er altijd nog Apple’s website waar je de informatie kan bekijken.

Ga naar https://appleid.apple.com/ en log in met je Apple ID e-mailadres en wachtwoord Scroll naar het gedeelte Apparaten en klik op een apparaat om meer info te bekijken.

Let erop dat je via de website moet inloggen met je Apple ID en wachtwoord en dat je mogelijk moet inloggen met tweefactorauthenticatie, als je dat ingeschakeld hebt.

Apple ID apparatenoverzicht met machtigingen in iTunes

Er is ook een Apple ID-apparatenoverzicht in iTunes. Hier kun je zien welke van jouw Apple apparaten allemaal gemachtigd zijn om aankopen te doen zoals muziek, films en boeken. Grote kans dat hier nog allerlei oude apparaten tussen staan die je al niet meer bezit. Goed om even naar deze lijst te kijken dus.

Open iTunes, ga in de menubalk bovenin naar Account > Toon mijn account en log in met je Apple ID wachtwoord. Scroll naar iTunes in de cloud. Je ziet hier hoeveel apparaten met jouw Apple ID geassocieerd zijn. Klik op Beheer apparaten.

Je krijgt nu een overzicht van gemachtigde apparaten te zien. Hier zullen waarschijnlijk nog oude iPhones, iPads en Macs van je tussen staan. Je kunt deze verwijderen met de knop achter elk apparaat. Heb je een apparaat geen herkenbare naam gegeven en weet je niet precies om welk apparaat het gaat, dan kun je aan de datum achter het apparaat zien wanneer deze is toegevoegd.

