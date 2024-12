Klinkt je ingebouwde luidspreker van je iPhone of iPad te hard? Dan kun je het maximale volume instellen dankzij de functie Volumebegrenzing. Of als je iPhone-speaker juist te zacht klinkt, kun je de functie weer uitschakelen.

De iPhone en iPad hebben een goede ingebouwde speaker, waarmee je muziek kan luisteren of films en series kan bekijken. De speaker kan behoorlijk hard ingesteld worden en dat is wellicht in bepaalde situaties ongewenst. Gelukkig kun je daar sinds iOS 18.2 wat aan doen, want Apple heeft de functie Volumebegrenzing toegevoegd. Deze functie kan ook de oplossing zijn als je speaker ineens veel te zacht klinkt, want door het uit te schakelen kun je het volume weer op maximaal zetten.

Volumebegrenzing: maximaal volume iPhone-speaker instellen

Met de functie Volumebegrenzing bepaal je het maximale volume van de ingebouwde iPhone-speaker. Dit maximale volume geldt alleen voor audio zoals muziek, films, series, podcasts en andere media. Andere geluiden die uit je iPhone-speaker komen, zoals telefoonoproepen, meldingen, wekkers, beltonen en meer, worden niet beïnvloed door deze instelling.

De volumebegrenzing komt van pas als bijvoorbeeld je kind een filmpje kijkt op de iPad en je wil voorkomen dat hij of zij deze extra hard aan zet. Door het maximale volume te beperken, kan hij nooit (al dan niet per ongeluk) oorverdovend hard ingesteld worden.

Het kan ook gebeuren dat de functie per ongeluk ingeschakeld is en je iPhone-speaker daardoor ineens zachter klinkt dan normaal. In dat geval kun je de functie in een paar stappen uitzetten.

Zo vind je de functie voor Volumebegrenzing, met iOS 18.2 en nieuwer:

Ga naar Instellingen > Horen en voelen. Scroll naar onderen naar het kopje Ingebouwde luidspreker. Tik op Volumebegrenzing. Zet de schakelaar bij Maximaal volume beperken aan. Versleep de schuifknop naar het gewenste maximale volume. Je kan het instellen van 20% tot 90% ten opzichte van het oorspronkelijke maximale volume van de speaker.

Voor muziek luisteren via de koptelefoon zijn er aparte instellingen. Onder de noemer Koptelefoonveiligheid kun je harde geluiden verminderen en zien hoeveel waarschuwingen van hard geluid je gekregen hebt.