Als je een toestel uit de iPhone 14-serie hebt, kun je het opstartgeluid gebruiken. Het is officieel een functie voor toegankelijkheid. Als je slechtziend bent, kan het handig zijn om via een hoor- en voelbaar signaal te weten of het gelukt is je iPhone aan of uit te zetten. Het scherm is immers zwart als je iPhone uit staat, dus dat is niet goed te zien. Maar ook als je helemaal geen hoor- of zichtbeperkingen hebt, kan de melding van pas komen. Het uitschakel- en opstartgeluidje geldt alleen als je de iPhone helemaal uit en aan zet en dus niet bij het vergrendelen van het toestel. Daarvoor is een andere instelling beschikbaar.



Opstartgeluid van de iPhone

Zoals gezegd geeft de iPhone een hoor- en voelbaar signaal. Het signaal is anders bij het uitschakelen dan bij het inschakelen, zodat je het verschil duidelijk merkt. Of de iPhone geluid maakt, is afhankelijk van of je de zijschakelaar op stil hebt staan. Het is ons een raadsel waarom Apple deze functie alleen voor de iPhone 14-serie beschikbaar stelt, want oudere modellen zouden dit prima kunnen. De iPhone 13 Pro heeft nota bene dezelfde chip als de iPhone 14, maar daar werkt de functie niet.

Een handige toepassing voor iedereen is als je een iOS-update uitvoert. Is de update klaar, dan zal de iPhone herstarten. Ook dan hoor je het geluidje. Dan hoef je dus niet zelf steeds naar je iPhone te kijken om te weten of ‘ie al klaar is met bijwerken. Zo schakel je het opstartgeluidje op de iPhone in:

Open de Instellingen-app.

Ga naar het Toegankelijkheid-menu en tik op Audio/Visueel.

Zet Geluiden voor aan- en uitzetten aan.

Je kunt niet zelf instellen welk geluid je hoort en wat voor trilling je voelt. Het is dus aan of uit, zonder extra opties. Het is alleen mogelijk om het geluidje uit te schakelen als je echt fysiek de zijschakelaar omhaalt. Als deze op ‘oranje’ staat, zul je alleen een trilling voelen bij het aan- en uitzetten.

iPhone geluidje bij vergrendeling

Los van deze functie kun je er ook voor kiezen om een geluidje te laten horen als je je iPhone vergrendeld (dus op slot zet). Ook dit geluidje is alleen hoorbaar als de zijschakelaar uit staat. Je schakelt het vergrendelgeluid in via Instellingen > Horen en voelen > Vergrendelgeluid. Bovendien geldt dit voor alle modellen, ook oudere iPhones met oudere iOS-versies.

Wist je dat je van beltonen wel de trilling kunt aanpassen? In onze aparte tip lees je hoe je dat doet.