Schermvullende contactfoto’s bij telefoongesprekken

Als je op je iPhone gebeld wordt door iemand uit je contactenlijst, dan kun je op het scherm meer tonen dan alleen de naam. Door een foto aan de contacten toe te voegen, wordt deze ook weergegeven zodra diegene jou belt. Foto’s kunnen echter op twee manieren weergegeven worden: in een klein rondje rechtsboven of schermvullend op je hele iPhone. In deze tip leggen we uit hoe je een foto instelt en hoe je deze schermvullend weer kan laten geven.

Foto’s toevoegen aan contacten

Allereerst is het belangrijk om een foto in te stellen bij je contacten. Dit doe je als volgt:

Open de Telefoon– of Contacten-app. Selecteer een contact en tik bij het fotobolletje op Wijzig. Tik op Maak foto of Kies foto. Uiteraard kun je ook een reeds aanwezige foto vervangen. Maak een nieuwe foto of selecteer een foto uit je fotobibliotheek. Wijzig eventueel het formaat van de foto, zodat het gezicht binnen het rondje valt. Selecteer Kies om de foto in te stellen.

Naast het toevoegen van een foto kun je nu ook telefoonnummers, mailadressen en andere nuttige informatie toevoegen.

Foto’s schermvullend weergeven bij binnenkomend gesprek

Als een contact met ingestelde foto jou belt, dan kan deze foto op twee manieren weergegeven worden. Er is echter geen optie om in te stellen of een foto schermvullend of in een klein rondje weergegeven moet worden. Het beste is om er in ieder geval te zorgen dat de gebruikte foto niet te klein is, omdat deze anders niet mooi in beeld gebracht wordt. De schermvullende weergave werkt niet met foto’s die standaard opgehaald worden vanuit externe diensten, zoals Facebook. Ook moeten de contacten en bijbehorende foto’s gesynchroniseerd worden via iCloud.

Merk je dat ondanks deze criteria een foto niet schermvullend weergegeven wordt, dan kun je dit via een trucje aanpassen:

Selecteer een contact in de Telefoon– of Contacten-app. Tik rechtsboven op Wijzig en selecteer wijzig onder de ingestelde foto. Kies de optie Wijzig foto. Je hoeft vervolgens geen echte wijzigingen aan te brengen. Raak vervolgens Kies aan en sluit af door op Gereed te drukken.

Als het goed is wordt de foto nu schermvullend weergegeven zodra het desbetreffende contact jou belt.

