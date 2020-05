Als je wil weten hoeveel stappen je op een dag gezet hebt, kun je natuurlijk de stappenteller op je iPhone gebruiken. Maar met een Apple Watch op je pols, kun je ook die als stappenteller gebruiken. Sterker nog, de Apple Watch wordt automatisch gebruikt als je deze draagt. Maar waar bekijk je op de Apple Watch hoeveel stappen je gezet hebt?

Hoe kan ik de Apple Watch stappenteller gebruiken?

Zodra je de Apple Watch draagt en de Activiteit-app een keer geopend en ingesteld hebt, worden je stappen automatisch bijgehouden. Het is dus niet nodig om nog instellingen aan te passen. De Apple Watch gebruikt allerlei sensoren om jouw stappen te meten. Je hoeft dus ook niet overdreven met je armen te zwaaien om je stappen bij te kunnen houden. Het is genoeg om op een gewone manier te bewegen.

Heb je alleen een iPhone? In onze tip over de iPhone stappenteller lees je hoe je deze inschakelt en gebruikt.

Hoe kan ik de Apple Watch stappenteller aflezen?

De stappen die je zet worden bijgehouden in de Activiteit-app. Je bekijkt je stappen op de Apple Watch als volgt:

Open op de Apple Watch de Activiteit-app. Ga naar het scherm met je gekleurde ringen. Scroll helemaal naar onderen. Daar vind je vervolgens het aantal stappen en de totaal afgelegde afstand.

Je kan de gemeten stappen van je Apple Watch ook gewoon bekijken in de Activiteit-app op de iPhone en in de Gezondheid-app. In de Activiteit-app op de iPhone vind je deze onderaan je dagweergave en in de Gezondheid-app ga je naar Gegevens > Ontdek en zoek je naar Stappen.

Kan ik een stappendoel instellen op de Apple Watch?

Het is niet standaard mogelijk om een bepaald doel voor jezelf in te stellen voor het aantal stappen per dag. De Activiteit-app laat alleen zien hoeveel stappen je gelopen hebt. De Apple Watch geeft ook geen advies voor een bepaald aantal stappen per dag. Het enige wat telt zijn het aantal calorieën, trainingsminuten en sta-uren.

In onze lijst met stappenteller-apps vind je wel een aantal apps waarmee je meer kan doen met de stappenteller.

Welke instellingen zijn er voor de Apple Watch stappenteller?

Zoals gezegd werkt de stappenteller op je Apple Watch automatisch, zonder dat je hiervoor iets hoeft te doen. Je kan er wel voor zorgen dat je Apple Watch altijd gebruikt wordt voor het meten van stappen, zelfs als je je iPhone bij je hebt waar ook een stappenteller in zit. Dit stel je in in de Gezondheid-app:

Open de Gezondheid-app en ga naar Ontdek. Tik in de zoekbalk Stappen in en selecteer de optie die verschijnt. Helemaal onderaan bij Gegevensbronnen staat aangegeven welke apparaten gebruikt worden om je stappen te meten. Tik op Wijzig en zorg ervoor dat je huidige Apple Watch bovenaan staat.

Wil je meer opties voor de stappenteller voor je Apple Watch? Met de app Pedometer++ kun je de stappen ook als complicatie op je scherm zetten. Zo zie je meteen met een draai van je pols hoeveel stappen je op een dag gezet hebt.

In onze lijst van stappenteller-apps vind je nog veel meer apps die je kunt gebruiken voor je stappen, zowel voor de Apple Watch als voor de iPhone.